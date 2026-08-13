गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गॉल में टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है. मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा गॉल की पिच और वहां के मौसम को लेकर है. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने पिच के मिजाज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उनके मुताबिक, इस बार गॉल की सतह शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है और बाद में स्पिनरों का असर बढ़ेगा.

पहले 2-3 दिन बल्लेबाजों का रहेगा दबदबा?

धनंजय डी सिल्वा ने कहा कि गॉल में इस समय बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परिस्थितियां पूरी तरह सूखी नहीं हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पिच पहले दो से तीन दिन बल्लेबाजों का साथ देगी और उसके बाद धीरे-धीरे टर्न बढ़ सकता है. उन्होंने कहा, "आमतौर पर हमें श्रीलंका में स्पिनिंग विकेट मिलते हैं. लेकिन फिलहाल यहां बारिश हो रही है और मौसम सूखा नहीं रहने वाला. हमारी बल्लेबाजी भी मजबूत है, इसलिए मुझे लगता है कि पिच स्पोर्टिंग होगी. पहले 2-3 दिन यह बल्लेबाजों की मदद करेगी और उसके बाद टर्न होना शुरू करेगी."

हालांकि, श्रीलंकाई कप्तान ने साफ किया कि उनकी टीम सिर्फ स्पिन पर निर्भर नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, "स्पिनर हमारी गेंदबाजी का मुख्य हथियार होंगे. लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं."

गॉल की पिच पर 700 रन भी बन चुके हैं. पांच अन्य मौकों पर यहां 600 रन भी बन चुके हैं. ये आंकड़े सबूत हैं कि गॉल की पिच पर रनों की बारिश होती रही है.

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श्रीलंका को अपने आंकड़ों पर भरोसा

धनंजय डी सिल्वा ने गॉल में श्रीलंका को आंकड़ों के आधार पर भारत पर बढ़त भी दी. उन्होंने खास तौर पर स्पिनर प्रभात जयसूर्या का जिक्र किया, जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार रहा है. जयसूर्या ने गॉल में 21 पारियों में 81 विकेट हासिल किए हैं और इस दौरान उनके नाम 9 बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है.

श्रीलंकाई कप्तान ने कहा, "आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास बढ़त है. प्रभात ने दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ियों की तुलना में गॉल में ज्यादा मैच खेले हैं. उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई विदेशी बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ बढ़त हासिल की है. मैं कहूंगा कि यह श्रीलंका के पक्ष में एक प्लस-वन है." हालांकि, भारत का ओवरऑल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड श्रीलंका से बेहतर है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 46 टेस्ट में भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 7 जीत मिली हैं. 17 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं.

भारत की वापसी को लेकर सावधान है श्रीलंका

धनंजय डी सिल्वा ने भारत को हल्के में लेने से भी इनकार किया. उन्होंने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज हार का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय टीम वापसी के लिए पूरी तरह तैयार होगी. उन्होंने कहा, "भारत ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत में टर्निंग विकेट पर दो सीरीज गंवाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे टर्निंग विकेट खेलना भूल गए हैं. वे निश्चित तौर पर वापसी करने के लिए उत्सुक होंगे."

श्रीलंकाई कप्तान ने आगे कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है. अगर हम मैच को चौथे और पांचवें दिन तक ले जाने में सफल रहे, तो हमारे पास उन्हें हराने का बेहतर मौका होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनके लिए चीजें जितनी संभव हो उतनी मुश्किल बनाएंगे और पूरी सीरीज के दौरान उन पर दबाव बनाए रखेंगे."

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