Photos: दशहरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा शाही अंदाज, बेटे महानार्यमन के साथ की हथियारों की पूजा
Jyotiraditya Scindia Photos: ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा पहनकर देवघर में आधे घंटे तक पूजा अर्चना की. इसके बाद रियासतकालीन शस्त्र की पूजा की गई.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे महान आर्यमन सिंधिया के साथ शस्त्र पूजा की
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Oct 2025 05:32 PM (IST)
मध्य प्रदेश
