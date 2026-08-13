मल्लिकार्जुन खरगे के 'अपमान' पर भड़के BJP के साक्षी महाराज, बोले- 'SC-OBC के बिना...'

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण, पूजा-पाठ और हवन को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. विरोधी दल इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं. इस पूरे विवाद पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार एससी और ओबीसी के बिना नहीं बन सकता है.

'एससी, ओबीसी के बिना कोई सरकार नहीं'

साक्षी महाराज ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जिन लोगों ने शुद्धिकरण अनुष्ठान किया है, वो लोग ही इसका कारण बता सकते हैं. मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि एससी और ओबीसी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती."

चंद्रशेखर आजाद ने जताई नाराजगी

इस पूरी घटना पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उ्न्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आज भी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग भेदभाव और शोषण का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये एकदम ग़लत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हम ऐसे प्रथाओं का विरोध करते हैं.

'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप

साक्षी महाराज ने इस दौरान राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भी विरोधी दलों पर हमला किया. उन्होंने कहा कि जो डकैत हैं वो लोग चोरों को ढूंढ रहे हैं. काँग्रेस और सपा को तो अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग राम विरोधी पार्टियां है, राम मंदिर हमारा है हम लोगों ने चंदा दिया है. इस तरह के अनर्गल क्रिया कलाप करके पूरे लोकतंत्र की हत्या करना और पूरा सदन न चलने देना, इससे बुरा विक्षोभ हमने आज तक नहीं देगा.

बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त का काँग्रेस की रैली आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए थे. इस रैली के बाद हिन्दू संगठनों ने पूजा पाठ और हवन के साथ मंच का शुद्धिकरण किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है. मल्लिकार्जुन खरगे ने आज इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है.

यूपी में Gen Z कराएंगे कांग्रेस की नैया पार! 2027 को लेकर बनाया प्लान



