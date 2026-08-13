Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के मन में क्या? अशोक बाहर, आनंद के पर कतरे, अंटू OUT, अगला नंबर किसका!

मायावती के मन में क्या? अशोक बाहर, आनंद के पर कतरे, अंटू OUT, अगला नंबर किसका!

UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं से ज्यादा निष्कासित होने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है. आखिर मायावती के मन में क्या है?

Written By : प्रवीण यादव |  Edited By: राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 13 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब करीब आ चुका है. सभी राजनीतिक दल अपने कुनबे को बड़ा करने, नए चेहरे जोड़ने और गठबंधन की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं. बीजेपी, सपा और कांग्रेस जहां विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बिल्कुल उलटा रुख अपनाए हुए हैं.

वह पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे अपने करीबियों के पर काटने में जुटी हुई हैं. यह सिलसिला इतना तेज और निरंतर है कि राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि मायावती के मन की माया आखिर क्या है?

आकाश आनंद और उनके ससुर की कहानी

सबसे पहले आकाश आनंद का मामला देखिए. मायावती ने साफ कर दिया कि टिकट फाइनल करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है, आकाश आनंद के पास नहीं. सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्होंने न सिर्फ भतीजे को हद में रहने की नसीहत दी, बल्कि कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों को भी संदेश दिया कि किसी भ्रम में न रहें. इससे पहले आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर ऊंचाई दी गई थी, लेकिन फिर मन घूमा और उन्हें किनारे कर दिया गया.

आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो कभी बहन जी के बेहद करीबी थे और राज्यसभा सांसद भी बनाए गए, उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया गया. दिलचस्प बात यह है कि मायावती पहले भी दोनों को बाहर कर चुकी थीं, फिर वापस लाईं और फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया. यह उतार-चढ़ाव साफ बताता है कि मायावती किसी को भी स्थायी शक्ति केंद्र नहीं बनने देना चाहतीं.

अब सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार की बात

अब बारी आई सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार की. सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं. 11 अगस्त को मायावती ने खुद उनके वकालत के 50 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई दी और उनकी उपलब्धियों की तारीफ की. लेकिन महज दो दिन बाद, 13 अगस्त को उनके भांजे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया. अंटू मिश्रा 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं. उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया. एक तरफ बधाई, दूसरी तरफ निष्कासन-यह विरोधाभास मायावती की शैली का हिस्सा लगता है.

इन्हीं अंटू मिश्रा से जुड़ा साल 2024 का एक वाकया तो ऐसा है कि जो मायावती के सियासी अंदाज की नई कहानी बताता है.  अंटू मिश्रा लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वाले थे. चर्चे हुए, पर्चे भी छपे, फोटो भी खिंच गई लेकिन दिल्ली हाईकमान से आए एक फोन ने मिश्रा की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर जो ब्रेक लगाया उसे वह खुद आजतक नहीं हटा सके. और अब मायावती ने उन्हीं अंटू मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया. 

इन सब फैसलों के पीछे मायावती की रणनीति साफ झलकती है. बसपा हमेशा से उनके एकछत्र नियंत्रण वाली पार्टी रही है. कांशीराम के बाद उन्होंने पार्टी को पूरी तरह अपने हाथ में लिया और किसी भी संभावित चुनौती को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया.

मायावती चाहती क्या हैं?

आकाश आनंद को आगे बढ़ाकर युवा और Gen-Z वोट आकर्षित करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही उनकी भूमिका टिकट वितरण या संगठन में बढ़ने लगी, मायावती ने लगाम कस दी. अशोक सिद्धार्थ और अंटू मिश्रा जैसे नेताओं को बाहर करना इस बात का संकेत है कि परिवार या पुरानी नजदीकी कोई गारंटी नहीं है. पार्टी हित और अनुशासन सबसे ऊपर है.2027 के चुनाव को देखते हुए मायावती शायद पार्टी को पूरी तरह 'क्लीन' करना चाहती हैं.

वह नहीं चाहतीं कि अंदरूनी गुटबाजी या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं चुनावी तैयारी को प्रभावित करें. ब्राह्मण वोट बैंक के लिए सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी जरूरी हैं, इसलिए उन पर सीधा वार नहीं किया गया, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को सबक सिखा दिया गया. इससे कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाता है कि बहन जी की मर्जी ही अंतिम है. कोई भी, चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं हो सकता.

आकाश से अंटू तक सब एक सूत्र में...

मायावती की यह माया दरअसल उनकी राजनीतिक समझ का हिस्सा है. वह जानती हैं कि बसपा की ताकत उनके व्यक्तिगत करिश्मे और कठोर नियंत्रण में है. विस्तार की बजाय संगठन को कसकर रखना, संभावित उत्तराधिकारियों को नियंत्रित रखना और हर बड़े नेता को याद दिलाना कि सत्ता का केंद्र सिर्फ एक है-यही उनकी मौजूदा रणनीति लगती है.

चाहे आकाश आनंद हों, अशोक सिद्धार्थ हों या अंटू मिश्रा, सब एक ही सूत्र में बंधे हैं. मायावती के मन की माया यही है-पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना, चाहे उसके लिए कितनी भी बार मन क्यों न घुमाना पड़े. 2027 का चुनाव बताएगा कि यह रणनीति सफल होती है या नहीं, लेकिन फिलहाल बहन जी का संदेश साफ है बसपा में मायावती ही मायावती हैं.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 13 Aug 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
MAYAWATI BSP UP NEWS Up Politics UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती के मन में क्या? अशोक बाहर, आनंद के पर कतरे, अंटू OUT, अगला नंबर किसका!
मायावती के मन में क्या? अशोक बाहर, आनंद के पर कतरे, अंटू OUT, अगला नंबर किसका!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के ससुर के बाद मायावती ने एक और बड़े नेता को पार्टी से निकाला, लगाए गंभीर आरोप
आकाश आनंद के ससुर के बाद मायावती ने एक और बड़े नेता को पार्टी से निकाला, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के बिजली शिविरों का असर, 89% शिकायतों का हुआ समाधान
योगी सरकार के बिजली शिविरों का असर, 89% शिकायतों का हुआ समाधान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...
योगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
क्रिकेट
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', जेपी नड्डा ने कहा- जांच कराएंगे
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', जेपी नड्डा ने कहा- जांच कराएंगे
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget