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दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अब तक क्या-क्या हुआ, तस्वीरों से समझें
Datia By-Election News: दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने के बाद मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है. मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर हंगामा काट दिया है.
मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया. तिवारी के नाम की घोषणा किए जाने के बाद वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया.
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Published at : 11 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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