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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमध्य प्रदेशदतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अब तक क्या-क्या हुआ, तस्वीरों से समझें

दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अब तक क्या-क्या हुआ, तस्वीरों से समझें

Datia By-Election News: दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने के बाद मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है. मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर हंगामा काट दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 11 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Datia By-Election News: दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने के बाद मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है. मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर हंगामा काट दिया है.

मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया. तिवारी के नाम की घोषणा किए जाने के बाद वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया.

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पार्टी सूत्रों के अनुसार, मिश्रा को टिकट मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था. ऐसे में बीजेपी का यह फैसला उनके लिए झटका माना जा रहा है.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, मिश्रा को टिकट मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था. ऐसे में बीजेपी का यह फैसला उनके लिए झटका माना जा रहा है.
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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने के विरोध में उनके समर्थकों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीब 12 घंटे तक जाम लगाया और पुलिस पर पथराव किया.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने के विरोध में उनके समर्थकों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीब 12 घंटे तक जाम लगाया और पुलिस पर पथराव किया.
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इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. उन्होंने बताया कि 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को बाधित कर दिया. पुलिस द्वारा सड़क खाली कराने के प्रयास के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए.
इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. उन्होंने बताया कि 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को बाधित कर दिया. पुलिस द्वारा सड़क खाली कराने के प्रयास के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए.
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बाद में सुरक्षा बलों ने राजमार्ग से जाम हटाया और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया. सत्तारूढ़ बीजेपी ने शुक्रवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था जिसके बाद मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई.
बाद में सुरक्षा बलों ने राजमार्ग से जाम हटाया और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया. सत्तारूढ़ बीजेपी ने शुक्रवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था जिसके बाद मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई.
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प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सीएम मोहन यादव और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही समर्थकों की मांग है कि मिश्रा को टिकट दिया जाए.
प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सीएम मोहन यादव और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही समर्थकों की मांग है कि मिश्रा को टिकट दिया जाए.
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साथ ही समर्थकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनको टिकट वापस नहीं दिया जाता तब तक वे प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क मोड पर है. स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद है.
साथ ही समर्थकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनको टिकट वापस नहीं दिया जाता तब तक वे प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क मोड पर है. स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद है.
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पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने दतिया शहर में शांति भंग करने एवं बाजार बंद कराने की कोशिश की और करीब 12 घंटे तक सड़क को बाधित किया. उन्होंने कहा कि पथराव में छह से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने दतिया शहर में शांति भंग करने एवं बाजार बंद कराने की कोशिश की और करीब 12 घंटे तक सड़क को बाधित किया. उन्होंने कहा कि पथराव में छह से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
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खंडेलवाल ने कहा, ‘‘हमने आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं मानने और पथराव करने पर पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.’’
खंडेलवाल ने कहा, ‘‘हमने आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं मानने और पथराव करने पर पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.’’
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नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटते ही मध्य प्रदेश में महासंग्राम शुरू हो गया है. दतिया बीजेपी ऑफिस में नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर कड़ी निंदा की है.
नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटते ही मध्य प्रदेश में महासंग्राम शुरू हो गया है. दतिया बीजेपी ऑफिस में नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर कड़ी निंदा की है.
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इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है. निर्वाचन आयोग ने हाल में दतिया समेत देश की तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी. अन्य दो सीट बिहार और गुजरात में हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी.
इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है. निर्वाचन आयोग ने हाल में दतिया समेत देश की तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी. अन्य दो सीट बिहार और गुजरात में हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी.
Published at : 11 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Narottam Mishra BJP Datia News MADHYA PRADESH NEWS Datia By-Election Ashutosh Tiwari

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