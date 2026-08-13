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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद के ससुर के बाद मायावती ने एक और बड़े नेता को पार्टी से निकाला, लगाए गंभीर आरोप

आकाश आनंद के ससुर के बाद मायावती ने एक और बड़े नेता को पार्टी से निकाला, लगाए गंभीर आरोप

UP Politics: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निष्कासित करने के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक और नेता को निकालने का ऐलान किया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 01:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक्शन में हैं. बसपा चीफ ने बीते दिनों अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. अब यूपी की पूर्व सीएम ने अपनी सरकार में मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को भी निष्कासित करने का ऐलान किया है. बसपा चीफ ने मिश्रा पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने के आरोप लगाए हैं. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा चीफ ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

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बसपा चीफ ने और क्या कहा?

मायावती ने लिखा कि वैसे भी अब जबकि ख़ासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों से सावधान रहते हुये अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ बी.एस.पी. के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आमचुनाव में सफल बनाने में पूरे जी-जान से लगे रहना है, यही संदेश व अपील भी है.

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अंटू मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के भांजे हैं.बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत मिश्रा के बारे में सियासी हलकों में दावा किया जा रहा है कि वह चुनाव से पहले किसी और दल में शामिल होने की जुगत में थे.

बसपा चीफ ने 2 अगस्त को ही रणधीर सिंह बेनीवाल, अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. मायावती ने दोनों ही नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया था.

Published at : 13 Aug 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
MAYAWATI BSP UP Politics UP NEWS UP Election 2027
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