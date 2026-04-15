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PHOTOS: पहले पूजा फिर शपथ, अब CM सम्राट चौधरी ने एक्स प्रोफाइल को किया अपडेट, बायो में क्या लिखा?
Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम की कुर्सी संभाल ली है. शपथ लेने के बाद उन्होंने पहले दिन राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की.
सीएम की कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी
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Published at : 15 Apr 2026 01:10 PM (IST)
Tags :Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion