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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: पहले पूजा फिर शपथ, अब CM सम्राट चौधरी ने एक्स प्रोफाइल को किया अपडेट, बायो में क्या लिखा?

PHOTOS: पहले पूजा फिर शपथ, अब CM सम्राट चौधरी ने एक्स प्रोफाइल को किया अपडेट, बायो में क्या लिखा?

Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम की कुर्सी संभाल ली है. शपथ लेने के बाद उन्होंने पहले दिन राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 15 Apr 2026 01:11 PM (IST)
Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम की कुर्सी संभाल ली है. शपथ लेने के बाद उन्होंने पहले दिन राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की.

सीएम की कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया है. शपथ के बाद वे अब बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया है. शपथ के बाद वे अब बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं.
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कुर्सी पर बैठने से पहले लोकभवन में उन्होंने शपथ ली. यह तस्वीर लोकभवन की है.
कुर्सी पर बैठने से पहले लोकभवन में उन्होंने शपथ ली. यह तस्वीर लोकभवन की है.
Published at : 15 Apr 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS

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