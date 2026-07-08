अमेरिका के परिवार को मर्डर केस में फंसाने की धमकी और 4 लाख की वसूली... पंजाब के SHO लाइन हाजिर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद पंजाब में टांडा के SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा को लाइन हाजिर कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में FBI की तरफ से कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं. इनमें अमेरिका में एक परिवार से कथित तौर पर एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) और बड़ी रकम मांगने से संबंधित आरोपों का जिक्र है.

वीडियो वायरल होने के बाद होशियारपुर के SSP की तरफ से कार्रवाई करते हुए टांडा SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा को लाइन हाजिर किया गया है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच जालंधर रूरल के SP (इनवेस्टिगेशन) की तरफ से की जाएगी. DIG जालंधर ने इस मामले में इंक्वायरी मार्क की है.

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हत्या के झूठे केस में फंसाने की धमकी, 4 लाख की वसूली का दावा

गौरतलब है कि अमेरिका में FBI ने पंजाब पुलिस के एक SHO को एक्सटॉरशन के लिए नामजद किया है. ऑपरेशन 'हार्ड बॉल' में विदेशी एजेंसियों को पता चला कि कई गैंगस्टर और पुलिसवालों का गठजोड़ है और ये आपस में मिलकर लोगों से उगाही करते हैं. होशियारपुर में तैनात इंस्पेक्टर पर लॉस एंजल्स के परिवार को हत्या के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है. FBI ने गैंगस्टरों के साथ पुलिस अफसर को भी प्रॉसीक्यूट करने का दावा किया है.

पंजाब पुलिस के इस इंस्पेक्टर को SHO से हटाकर पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है और पुलिस प्रशासन DIG जालंधर रेंज की निगरानी में जांच बिठा दी है.

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