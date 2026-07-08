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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार…तो बांकीपुर सीट से हार जाएगी बीजेपी? RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया जीत का फॉर्मूला!

…तो बांकीपुर सीट से हार जाएगी बीजेपी? RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया जीत का फॉर्मूला!

Bankipur By-Election: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है. सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है. आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं तो वहीं बीजेपी से अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) लड़ेंगे. इन दोनों के अलावा प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) भी इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी हैं. इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला बताया है. भाई वीरेंद्र ने विपक्षी दलों को एकजुट होकर एक साझा उम्मीदवार उतारने की अपील की है.

बुधवार (08 जुलाई, 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा, "उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है. नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की सीट है." आप (मीडिया) लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था, सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल-बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके, लेकिन सब लोग अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी विपक्षी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके… हम बीजेपी को और एनडीए को पटखनी दे सकें."

यह भी पढ़ें- बिहार: TRE-4 पर ताजा अपडेट, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, '25 जुलाई तक BPSC को…'

प्रशांत किशोर पर कहा- सबको लड़ने का अधिकार

बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा, "देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता… हर आदमी को लड़ने का अधिकार है... मैंने विपक्ष के बारे में कहा कि विपक्ष को एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए तब लड़ाई जमेगी… और हम पूरे देश में अच्छा संदेश देंगे कि हम एक हैं और पटखनी देने का काम किया."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Bhai Virendra BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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