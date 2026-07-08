…तो बांकीपुर सीट से हार जाएगी बीजेपी? RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया जीत का फॉर्मूला!

बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है. आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं तो वहीं बीजेपी से अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) लड़ेंगे. इन दोनों के अलावा प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) भी इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी हैं. इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला बताया है. भाई वीरेंद्र ने विपक्षी दलों को एकजुट होकर एक साझा उम्मीदवार उतारने की अपील की है.

बुधवार (08 जुलाई, 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा, "उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है. नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की सीट है." आप (मीडिया) लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था, सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल-बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके, लेकिन सब लोग अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी विपक्षी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके… हम बीजेपी को और एनडीए को पटखनी दे सकें."

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प्रशांत किशोर पर कहा- सबको लड़ने का अधिकार

बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा, "देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता… हर आदमी को लड़ने का अधिकार है... मैंने विपक्ष के बारे में कहा कि विपक्ष को एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए तब लड़ाई जमेगी… और हम पूरे देश में अच्छा संदेश देंगे कि हम एक हैं और पटखनी देने का काम किया."

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