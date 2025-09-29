हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारNavratri 2025: मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल

Navratri 2025: मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल

CM Nitish Kumar: बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पुजा की धूम है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महासप्तमी के अवसर पर पटना के कई पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की.

By : नसरीन फातमा  | Updated at : 29 Sep 2025 09:59 PM (IST)
CM Nitish Kumar: बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पुजा की धूम है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महासप्तमी के अवसर पर पटना के कई पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की.

नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करते नीतीश कुमार

1/7
बिहार की राजधानी पटना देवी दुर्गा के पंडालों के पट खुल गए. आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियां तक, देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं.
बिहार की राजधानी पटना देवी दुर्गा के पंडालों के पट खुल गए. आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियां तक, देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं.
2/7
सीएम नीतीश कुमार ने भी सबसे पहले खाजपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव शिव मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने शेखपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा आश्रम में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देवी दुर्गा से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
सीएम नीतीश कुमार ने भी सबसे पहले खाजपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव शिव मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने शेखपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा आश्रम में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देवी दुर्गा से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
3/7
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त बिहारवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दीं. अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा हर्ष और उल्लास का पर्व है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त बिहारवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दीं. अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा हर्ष और उल्लास का पर्व है.
4/7
पटना के दुर्गा पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना करने से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर जाकर देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की और महाआरती में भी भाग लिया.
पटना के दुर्गा पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना करने से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर जाकर देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की और महाआरती में भी भाग लिया.
5/7
इस अवसर पर जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधायक संजीव चौरसिया, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित थे.
इस अवसर पर जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधायक संजीव चौरसिया, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित थे.
6/7
कपाट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग मां जगदंबा का जयकारा लगाते नजर आ रहे हैं इस दौरान पूरा परिसर मंत्रोच्चार, पाठ और भक्ति गीतों से गूंज उठा.
कपाट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग मां जगदंबा का जयकारा लगाते नजर आ रहे हैं इस दौरान पूरा परिसर मंत्रोच्चार, पाठ और भक्ति गीतों से गूंज उठा.
7/7
इससे पहले षष्ठी पूजा, मां दुर्गा का आमंत्रण, अधिवास पूजा और बेलबरन पूजा अनुष्ठान संपन्न हुए. अब पुरोहितों के जरिए मंत्रोच्चार के साथ आवर्ण उम्मोचन अनुष्ठान की शुरुआत की गई है.
इससे पहले षष्ठी पूजा, मां दुर्गा का आमंत्रण, अधिवास पूजा और बेलबरन पूजा अनुष्ठान संपन्न हुए. अब पुरोहितों के जरिए मंत्रोच्चार के साथ आवर्ण उम्मोचन अनुष्ठान की शुरुआत की गई है.
Published at : 29 Sep 2025 09:45 PM (IST)
Durga Puja Patna News NITISH KUMAR Navratri 2025

