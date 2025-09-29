सीएम नीतीश कुमार ने भी सबसे पहले खाजपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव शिव मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने शेखपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा आश्रम में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देवी दुर्गा से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.