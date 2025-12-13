13 दिसंबर को अर्जेंटीना के फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मैसी तीन दिन के GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए भारत पहुंच गए हैं. वह अपने साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोद्रिगो डे पॉल के साथ प्राइवेट गल्फस्ट्रीम V एयरक्राफ्ट से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात ठीक 2:26 बजे लैंड किए.

दिसंबर की ठंडी रात में हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे और मैसी का नाम चिल्ला रहे थे. अर्जेंटीना के झंडे लहराते हुए फैंस फोन से वीडियो बना रहे थे और गेट्स के बीच दौड़ लगा रहे थे. बच्चे कंधों पर चढ़े हुए थे और ड्रम की आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज रही थी. एक फैन ने कहा कि यह जिंदगी का मौका है इसलिए रात भर नहीं सोएंगे और सुबह सीधे स्टेडियम जाएंगे.

हयात रेसीडेंसी होटल पहुंचे मैसी

मैसी का सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ ने थोड़ा सा दीदार किया क्योंकि टाइट सिक्योरिटी में उन्हें VIP एग्जिट से सीधे होटल ले जाया गया. सुबह करीब 3:30 बजे वह हयात रीजेंसी होटल पहुंचे जहां भी फैंस की भारी भीड़ इंतजार कर रही थी. होटल की लॉबी अर्जेंटीना सपोर्टर्स क्लब जैसी लग रही थी जहां नीले-सफेद जर्सी और स्कार्फ पहने फैंस जमा थे. कुछ फैंस विग पहने थे और स्ट्रीट वेंडर्स मैसी की नंबर 10 जर्सी बेच रहे थे.

VIDEO | Kolkata: Visuals of the 70-foot statue of Argentine football star Lionel Messi at Salt Lake, which he will virtually unveil today as he begins his G.O.A.T. India Tour 2025.#LionelMessi #GOATIndiaTour #Football



(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/xC56ZHzYhw — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025

14 साल बाद भारत आए मैसी

टूर के प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने कहा कि 2011 में मेसी कैप्टन बनकर आए थे लेकिन अब वर्ल्ड कप जीतने और 8वां बालोन डी'ओर जीतने के बाद आ रहे हैं इसलिए बहुत खास है. उन्होंने बताया कि इतने स्पॉन्सर्स पहली बार किसी फुटबॉल स्टार के लिए साथ आए हैं और अगर इसका दस प्रतिशत भी भारतीय फुटबॉल डेवलपमेंट में लगे तो बड़ा फायदा होगा.

सॉल्ट लेक स्टेडियम में ट्रिब्यूट प्रोग्राम होगा

कोलकाता में आज सुबह स्पॉन्सर्स के साथ मीट एंड ग्रीट है उसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम में ट्रिब्यूट प्रोग्राम होगा जहां म्यूजिक डांस और मोहन बागान मैसी ऑल स्टार्स बनाम डायमंड हार्बर मैसी ऑल स्टार्स का एग्जिबिशन मैच होगा.

मैसी सुबह 10:50 बजे स्टेडियम पहुंचेंगे दोनों टीमों से मिलेंगे बंगाल की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम को सम्मानित करेंगे बच्चों के लिए मास्टर क्लास लेंगे ऑनर का लैप लेंगे और वर्चुअली लेक टाउन में अपनी 70 फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे.

दोपहर 2:05 बजे वे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे जहां शाम को राजीव गांधी स्टेडियम में शॉर्ट एग्जिबिशन मैच और अन्य प्रोग्राम हैं.

टूर में मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी.

मैसी के आने की खुशी में डूबा शहर

पूरे शहर में सिक्योरिटी बहुत टाइट है पुलिस बैरिकेड्स लगे हैं और होटल की सातवीं मंजिल सील कर दी गई है, जहां मेसी का सूट रूम 730 है. मेसी काले सूट और सफेद टी-शर्ट में नजर आए. यह मेसी का 2011 के बाद भारत का दूसरा विजिट है जब वे अर्जेंटीना और वेनेजुएला मैच के लिए कोलकाता आए थे. फैंस में जबरदस्त उत्साह है और शहर मेसी मेनिया में डूबा हुआ है.