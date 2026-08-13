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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबहरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? खुद बोले, 'मेरा मकसद...'

हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? खुद बोले, 'मेरा मकसद...'

Harbhajan Singh News: हरभजन सिंह ने कहा कि अगर मेरी बताई दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाया गया होता तो मैं AAP नहीं छोड़ता. पार्टी में शामिल होने का मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Aug 2026 04:42 PM (IST)
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हरभजन सिंह का आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खेल को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्हें कभी मिलने का समय भी नहीं दिया. उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया. मीडिया को दिये एक विशेष इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बारे में बात की.

आम आदमी पार्टी ने हरभजन सिंह को साल 2022 में राज्यसभा भेजा था लेकिन इस साल उन्होंने AAP के 6 अन्य सांसदों के साथ पाला बदल लिया. पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ वे अप्रैल 2026 में BJP में शामिल हो गए. उन्होंने याद करते हुए कहा, "जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुझे AAP में शामिल होने के लिए कहा, तो मकसद राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना और खेलों से जुड़े मुद्दों को उठाना था."

क्यों AAP में पहले शामिल हुए थे हरभजन सिंह?

उन्होंने कहा, "मैंने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि मैं सिर्फ खेलों के बारे में बात करूंगा और राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरा काम नहीं है. AAP में शामिल होने की एकमात्र वजह यह थी कि मुझे न सिर्फ पंजाब में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था."

हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल?

हरभजन सिंह ने आगे बताया, "जब मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की, तो पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई. मेरे विचार बस विचार ही बनकर रह गए. पार्टी के सामने अपना विजन रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद नजरअंदाज किए जाने से वे आखिरकार तंग आ गए. जिस काम के लिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था, वह काम नहीं हो रहा था."

मेरे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था- हरभजन सिंह

उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी बताई दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाया गया होता, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता लेकिन पार्टी में शामिल होने का मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दी. मेरे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था."

Published at : 13 Aug 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Harbhajan Singh BJP Bhagwant Mann Punjab News AAP
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