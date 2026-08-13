झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन, ABVP ने फूंका पुतला

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने लखनऊ में प्रदर्शन किया. ABVP की लखनऊ महानगर इकाई से जुड़े छात्र हजरतगंज स्थित जीपीओ के पास गांधी प्रतिमा पर जुटे. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद हजरतगंज चौराहे पर हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया.

छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगाए. ABVP कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्र इन मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया.

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राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

प्रदर्शन के दौरान ABVP शशि प्रकाश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चंद्रशेखर आजाद पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार होने के बावजूद ये नेता छात्रों के आंदोलन के समर्थन में वहां क्यों नहीं पहुंचे.

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

ABVP ने परीक्षा में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए. ABVP लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष आदर्श मिश्रा ने कहा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी. उन्होंने JPSC में कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की.

यहां बता दें कि रांची छात्रों का आंदोलन जारी है और विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गयी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. इसके बाद विपक्ष खासकर बीजेपी और उसके संगठन हेमंत सरकार की आलोचना कर रहे हैं. ये प्रदर्शन हेमंत सरकार को घेरने के लिए ही है.

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