Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही: सरकारी जमीन पर कैसे चलता रहा क्लब? रजिस्ट्रेशन और एक्साइज परमिशन पर उठे सवाल

सिरोही: सरकारी जमीन पर कैसे चलता रहा क्लब? रजिस्ट्रेशन और एक्साइज परमिशन पर उठे सवाल

Rajasthan News In Hindi: सिरोही के सरूप विला क्लब की भूमि, निर्माण, पंजीयन और आबकारी अनुमति को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि मामला गैर-बिलानाम सरकारी भूमि से जुड़ा है.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 13 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सिरोही के सरूप विला क्लब को लेकर विवाद अब जमीन और क्लब संचालन की वैधानिकता तक पहुंच गया है. क्लब की ओर से 11 अगस्त 2026 को जारी सूचना के बाद अब क्लब की भूमि, निर्माण, पंजीयन और आबकारी अनुमति को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मामला खसरा नंबर 416 की गैर-बिलानाम सरकारी भूमि से जुड़ा बताया जाने का आरोप है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि भूमि पर वैध अधिकार और क्लब संचालन के लिए जरूरी कानूनी अनुमतियां मौजूद नहीं थीं, तो वर्षों तक क्लब की गतिविधियां किस आधार पर संचालित होती रहीं?

शराब पार्टी और जुए के मामले के बाद बढ़ा विवाद

सरूप विला क्लब में शराब पार्टी और जुए-सट्टे से जुड़े मामले के सामने आने के बाद क्लब की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं. अब मांग उठ रही है कि प्रशासन केवल हालिया घटनाओं तक सीमित न रहते हुए क्लब की स्थापना से लेकर अब तक के पूरे रिकॉर्ड की जांच करे. जांच के दायरे में भूमि का स्वामित्व, पट्टा आवंटन, भवन निर्माण की अनुमति, क्लब का पंजीयन, आबकारी विभाग की अनुमति और क्लब की आर्थिक गतिविधियां शामिल किए जाने की मांग की जा रही है.

बताया जा रहा है कि क्लब खसरा नंबर 416 की गैर-बिलानाम सरकारी भूमि से संबंधित है. ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि क्लब भवन के निर्माण के लिए किस स्तर पर अनुमति दी गई और भूमि के उपयोग का वैधानिक आधार क्या था. स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि यदि भूमि सरकारी थी, तो उस पर किसी निजी संस्था या क्लब की गतिविधियों के संचालन के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई?

CBI और RBI अधिकारी बनकर पूर्व जज से ढाई करोड़ की ठगी, 15 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

क्लब के पंजीयन और आबकारी अनुमति पर भी उठे सवाल

मामला केवल भूमि तक सीमित नहीं है. क्लब के वैध पंजीयन और क्लब-बार संचालन के लिए आवश्यक आबकारी अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. यदि क्लब के पास वैध पंजीयन या आवश्यक आबकारी अनुमति नहीं थी, तो सदस्यता शुल्क, क्लब की आर्थिक गतिविधियां और अन्य संचालन किस कानूनी व्यवस्था के तहत किए जा रहे थे—इसकी भी जांच की मांग की गई है.

स्थानीय वरिष्ठ नागरिक संजय वर्मा का कहना है कि 11 अगस्त की क्लब सूचना के बाद भूमि के पट्टे, क्लब पंजीयन और आबकारी अनुमति से जुड़े सवाल गंभीर हो गए हैं. उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए.

वहीं अधिवक्ता मुकेश रावल ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि किसी सरकारी भूमि पर निर्माण या संस्था का संचालन केवल इस आधार पर वैध नहीं माना जा सकता कि वह लंबे समय से संचालित होता रहा है. उनके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, भूमि स्वामित्व, निर्माण अनुमति, क्लब पंजीयन, आबकारी अनुमति और वित्तीय गतिविधियों की जांच जरूरी है.

कलेक्टर ने 24 अगस्त को चुनाव कराने की कही बात

मामले में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने 24 अगस्त को चुनाव कराकर क्लब के पंजीयन, पट्टा आवंटन प्रक्रिया और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाकर क्लब को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की बात कही है. अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. सवाल यह है कि क्लब के मौजूदा संचालन और उसके पुराने रिकॉर्ड की भी व्यापक जांच होगी या नहीं.

प्रशासन के सामने चार बड़े सवाल-

  • पहला: खसरा नंबर 416 की भूमि पर क्लब भवन का निर्माण किस अनुमति से हुआ?
  • दूसरा: क्लब का वैध पंजीयन था या नहीं और यदि नहीं था तो इतने वर्षों तक क्लब का संचालन किस आधार पर हुआ?
  • तीसरा: क्लब-बार संचालन के लिए आबकारी विभाग की आवश्यक अनुमति मौजूद थी या नहीं?
  • चौथा: सदस्यता शुल्क और क्लब की अन्य आर्थिक गतिविधियों का लेखा-जोखा किस वैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित किया गया?

फिलहाल सरूप क्लब का मामला कई स्तरों पर जांच की मांग कर रहा है. जरूरत है कि प्रशासन भूमि से लेकर निर्माण, पंजीयन, आबकारी अनुमति और वित्तीय लेन-देन तक पूरे मामले की तथ्यात्मक और निष्पक्ष जांच करे. जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए. क्योंकि मूल सवाल यही है कि अगर सरकारी भूमि पर वैध अधिकार, पंजीयन और आवश्यक अनुमतियां नहीं थीं, तो सरूप क्लब का संचालन आखिर इतने वर्षों तक किस आधार पर होता रहा?

उदयपुर: सीने को चीरते हुए दिल तक पहुंचा तीर! ऐसे बची छात्र की जान

Published at : 13 Aug 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Sirohi News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सिरोही: सरकारी जमीन पर कैसे चलता रहा क्लब? रजिस्ट्रेशन और एक्साइज परमिशन पर उठे सवाल
सिरोही: सरकारी जमीन पर कैसे चलता रहा क्लब? रजिस्ट्रेशन और एक्साइज परमिशन पर उठे सवाल
राजस्थान
CBI और RBI अधिकारी बनकर पूर्व जज से ढाई करोड़ की ठगी, 15 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट
CBI और RBI अधिकारी बनकर पूर्व जज से ढाई करोड़ की ठगी, 15 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट
राजस्थान
उदयपुर: सीने को चीरते हुए दिल तक पहुंचा तीर! ऐसे बची छात्र की जान
उदयपुर: सीने को चीरते हुए दिल तक पहुंचा तीर! ऐसे बची छात्र की जान
राजस्थान
सीकर में PGDCA एग्जाम में खुलेआम सामूहिक नकल, परीक्षा निरस्त, कार्रवाई शुरू
सीकर में PGDCA एग्जाम में खुलेआम सामूहिक नकल; परीक्षा निरस्त, कार्रवाई शुरू
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फैसला लीजिए, नहीं तो...', फूड पैकेट पर सुप्रीम कोर्ट से FSSAI को फटकार
'फैसला लीजिए, नहीं तो...', फूड पैकेट पर सुप्रीम कोर्ट से FSSAI को फटकार
पंजाब
हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? खुद बोले, 'मेरा मकसद...'
हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? अब खुद कर दिया खुलासा
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
अफगानिस्तान चाहता है गणेश चतुर्थी पर हो मैच, शेड्यूल बदलने की मांग; जानें क्या है वजह
अफगानिस्तान चाहता है गणेश चतुर्थी पर हो मैच, शेड्यूल बदलने की मांग; जानें क्या है वजह
इंडिया
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
विश्व
भीषण बिजली संकट में बांग्लादेश, पावर स्टेशन पर हमला, भारत से लगाई गुहार
भीषण बिजली संकट में बांग्लादेश, पावर स्टेशन पर हमला, भारत से लगाई गुहार
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
शिक्षा
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget