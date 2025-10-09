एक्सप्लोरर
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
MS Dhoni last International Match: महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था.
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच 2019 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में खेल था.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Oct 2025 05:46 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल
क्रिकेट
6 Photos
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
क्रिकेट
6 Photos
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion