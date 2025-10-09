हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना

एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना

MS Dhoni last International Match: महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 05:46 PM (IST)
MS Dhoni last International Match: महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था.

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच 2019 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में खेल था.

1/6
ICC वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच खेल था और ये मैच बारिश के कारण दो दिनों तक चला था.
ICC वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच खेल था और ये मैच बारिश के कारण दो दिनों तक चला था.
2/6
न्यूजीलैंड ने भारत को 240 रनों का लक्ष्य दिया था. इस टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद धोनी ने जडेजा के साथ पारी को संभाला था.
न्यूजीलैंड ने भारत को 240 रनों का लक्ष्य दिया था. इस टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद धोनी ने जडेजा के साथ पारी को संभाला था.
3/6
जब भारत को आखिरी 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे. तब क्रीज पर मौजूद धोनी से सभी को उम्मीद थी, तब धोनी मार्टिन गप्टिल के एक शानदार थ्रो के कारण रन-आउट हो गए थे
जब भारत को आखिरी 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे. तब क्रीज पर मौजूद धोनी से सभी को उम्मीद थी, तब धोनी मार्टिन गप्टिल के एक शानदार थ्रो के कारण रन-आउट हो गए थे
4/6
धोनी ने इस मैच में 72 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 50 रन बनाए थे. धोनी के रन आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें टूट गई और टीम इंडिया 18 रनों से मैच हार गई थी.
धोनी ने इस मैच में 72 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 50 रन बनाए थे. धोनी के रन आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें टूट गई और टीम इंडिया 18 रनों से मैच हार गई थी.
5/6
धोनी के रन आउट ने टीम इंडिया का तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया था. ये रन आउट धोनी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी पल साबित हुआ.
धोनी के रन आउट ने टीम इंडिया का तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया था. ये रन आउट धोनी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी पल साबित हुआ.
6/6
इस मैच के बाद धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी. अब धोनी सिर्फ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देते हैं.
इस मैच के बाद धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी. अब धोनी सिर्फ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 05:46 PM (IST)
Ravindra Jadeja 2019 World Cup INDIA MS DHONI

