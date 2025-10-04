हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की नेटवर्थ 2025 में 30 से 35 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली इनकम है. वहीं गिल ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Oct 2025 08:09 PM (IST)
भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की नेटवर्थ 2025 में 30 से 35 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली इनकम है. वहीं गिल ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.

भारत के वनडे क्रिकेट में नए कप्तान शुभमन गिल

1/6
शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आज (4 अक्टूबर) ही भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं वह भारतीय टेस्ट टीम के पहले से ही कप्तान हैं.
शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आज (4 अक्टूबर) ही भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं वह भारतीय टेस्ट टीम के पहले से ही कप्तान हैं.
2/6
भारतीय कप्तान शुभमन गिल BCCI के ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत गिल को सालाना ₹5 करोड़ मिलता है.
भारतीय कप्तान शुभमन गिल BCCI के ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत गिल को सालाना ₹5 करोड़ मिलता है.
3/6
BCCI गिल को हर मैच के लिए अलग फीस देता है. उन्हें टेस्ट के लिए ₹15 लाख, वनडे के लिए ₹6 लाख और टी20 के लिए ₹3 लाख मिलता है.
BCCI गिल को हर मैच के लिए अलग फीस देता है. उन्हें टेस्ट के लिए ₹15 लाख, वनडे के लिए ₹6 लाख और टी20 के लिए ₹3 लाख मिलता है.
4/6
शुभमन IPL में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं. उन्हें गुजरात टाइटंस ने IPL 2025 सीजन के लिए ₹16.5 करोड़ में रिटेन किया, जिससे वह अपनी टीम के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं.
शुभमन IPL में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं. उन्हें गुजरात टाइटंस ने IPL 2025 सीजन के लिए ₹16.5 करोड़ में रिटेन किया, जिससे वह अपनी टीम के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं.
5/6
गिल Nike, MRF, Tata Capital और Gillette जैसे कई बड़े ब्रांड्स का प्रचार करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी सालाना आय लगभग ₹6 से ₹8 करोड़ के बीच होती है.
गिल Nike, MRF, Tata Capital और Gillette जैसे कई बड़े ब्रांड्स का प्रचार करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी सालाना आय लगभग ₹6 से ₹8 करोड़ के बीच होती है.
6/6
शुभमन काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास पंजाब के फिरोजपुर जिले के जयमल सिंह गांव में एक आलीशान घर है और मुंबई में एक लक्जरी अपार्टमेंट भी है. वहीं गिल के कार कलेक्शन में Range Rover Velar, Mercedes Benz E350 और Mahindra Thar है.
शुभमन काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास पंजाब के फिरोजपुर जिले के जयमल सिंह गांव में एक आलीशान घर है और मुंबई में एक लक्जरी अपार्टमेंट भी है. वहीं गिल के कार कलेक्शन में Range Rover Velar, Mercedes Benz E350 और Mahindra Thar है.
Published at : 04 Oct 2025 08:09 PM (IST)
