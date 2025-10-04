कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

शुभमन काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास पंजाब के फिरोजपुर जिले के जयमल सिंह गांव में एक आलीशान घर है और मुंबई में एक लक्जरी अपार्टमेंट भी है. वहीं गिल के कार कलेक्शन में Range Rover Velar, Mercedes Benz E350 और Mahindra Thar है.