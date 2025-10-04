एक्सप्लोरर
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की नेटवर्थ 2025 में 30 से 35 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली इनकम है. वहीं गिल ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.
भारत के वनडे क्रिकेट में नए कप्तान शुभमन गिल
Published at : 04 Oct 2025 08:09 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
