फोटो गैलरी क्रिकेट वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते

वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते

वनडे कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 75 का रहा है और उनकी कप्तानी में भारत ने ICC टूर्नामेंट का खिताब भी जीता.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 04:19 PM (IST)
वनडे कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 75 का रहा है और उनकी कप्तानी में भारत ने ICC टूर्नामेंट का खिताब भी जीता.

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा

1/6
रोहित शर्मा ने भारत के लिए 56 वनडे मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 42 मैच जीते, 12 मैच हारे, 1 मैच टाई और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं रहा.
रोहित शर्मा ने भारत के लिए 56 वनडे मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 42 मैच जीते, 12 मैच हारे, 1 मैच टाई और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं रहा.
2/6
रोहित का वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 75 का रहा है. भारत के लिए 50 से ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तानों में यह सबसे अच्छा रिकॉर्ड है.
रोहित का वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 75 का रहा है. भारत के लिए 50 से ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तानों में यह सबसे अच्छा रिकॉर्ड है.
3/6
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीता और भारत 12 साल के लंबे अंतराल के बाद ICC के वनडे फॉर्मेट में चैंपियन बना.
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीता और भारत 12 साल के लंबे अंतराल के बाद ICC के वनडे फॉर्मेट में चैंपियन बना.
4/6
रोहित शर्मा बतौर कप्तान 2 बार एशिया कप जीत चुके हैं. उन्होंने पहली बार 2018 में (बतौर कार्यवाहक कप्तान के रूप में) और 2023 में फुल टाइम कप्तानी मिलने के बाद एशिया कप का खिताब दिलाया था.
रोहित शर्मा बतौर कप्तान 2 बार एशिया कप जीत चुके हैं. उन्होंने पहली बार 2018 में (बतौर कार्यवाहक कप्तान के रूप में) और 2023 में फुल टाइम कप्तानी मिलने के बाद एशिया कप का खिताब दिलाया था.
5/6
2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन भारत फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 6 विकटों से हार गया था.
2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन भारत फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 6 विकटों से हार गया था.
6/6
2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित ने 597 रन बनाए थे. वह वनडे वर्ल्ड कप एक एडिशन में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित ने 597 रन बनाए थे. वह वनडे वर्ल्ड कप एक एडिशन में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
Published at : 05 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Asia Cup 2023 Rohit SHarma WORLD CUP 2023 IND VS AUS

Embed widget