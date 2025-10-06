एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें

रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी में भारत को एक आईसीसी ट्रॉफी (2025 की चैंपियंस ट्रॉफी) और दो एशिया कप (2018 और 2023) खिताब दिलाया है. वहीं रोहित ने अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी जीती है. इन आंकड़ों के आधार पर, यह कहना मुश्किल है कि कौन-सा कप्तान बेहतर है. क्योंकि दोनों का करियर पथ और प्रदर्शन अलग-अलग रहे हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से बेहद सफल कप्तान रहे.