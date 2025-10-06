हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें

एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें

वनडे क्रिकेट में कप्तानी के मामले में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत एमएस धोनी से बेहतर है. हालांकि धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दो वनडे आईसीसी ट्रॉफी और एक वनडे एशिया कप की ट्रॉफी दिलाई है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 06:09 PM (IST)
वनडे क्रिकेट में कप्तानी के मामले में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत एमएस धोनी से बेहतर है. हालांकि धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दो वनडे आईसीसी ट्रॉफी और एक वनडे एशिया कप की ट्रॉफी दिलाई है.

भारत के वनडे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा

1/6
एमएस धोनी का कप्तानी का कार्यकाल बहुत लंबा था. उन्होंने रोहित से ज्यादा मैचों में भारत के लिए कप्तानी की है, फिर भी धोनी का वनडे क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 55% का है.
एमएस धोनी का कप्तानी का कार्यकाल बहुत लंबा था. उन्होंने रोहित से ज्यादा मैचों में भारत के लिए कप्तानी की है, फिर भी धोनी का वनडे क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 55% का है.
2/6
रोहित शर्मा का कप्तानी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. उन्होंने धोनी से लगभग एक-तिहाई कम मैचों में भारत के लिए कप्तानी की है, फिर भी रोहित का वनडे क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 75% का है.
रोहित शर्मा का कप्तानी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. उन्होंने धोनी से लगभग एक-तिहाई कम मैचों में भारत के लिए कप्तानी की है, फिर भी रोहित का वनडे क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 75% का है.
3/6
धोनी ने भारत के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की है. जिसमें उन्हें 110 मैचों में जीत मिली और 74 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
धोनी ने भारत के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की है. जिसमें उन्हें 110 मैचों में जीत मिली और 74 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
4/6
रोहित ने भारत के लिए 56 वनडे मैचों में कप्तानी की है. जिसमें उन्हें 42 मैचों में जीत मिली और 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा.
रोहित ने भारत के लिए 56 वनडे मैचों में कप्तानी की है. जिसमें उन्हें 42 मैचों में जीत मिली और 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा.
5/6
धोनी ने वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी में भारत को दो आईसीसी ट्रॉफी (2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी) और एक एशिया कप (2010) का खिताब दिलाया है. वहीं धोनी ने अपनी कप्तानी में 2007 की टी20 वर्ल्ड कप और 2016 की टी20 एशिया कप की भी ट्रॉफी जीती है.
धोनी ने वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी में भारत को दो आईसीसी ट्रॉफी (2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी) और एक एशिया कप (2010) का खिताब दिलाया है. वहीं धोनी ने अपनी कप्तानी में 2007 की टी20 वर्ल्ड कप और 2016 की टी20 एशिया कप की भी ट्रॉफी जीती है.
6/6
रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी में भारत को एक आईसीसी ट्रॉफी (2025 की चैंपियंस ट्रॉफी) और दो एशिया कप (2018 और 2023) खिताब दिलाया है. वहीं रोहित ने अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी जीती है. इन आंकड़ों के आधार पर, यह कहना मुश्किल है कि कौन-सा कप्तान बेहतर है. क्योंकि दोनों का करियर पथ और प्रदर्शन अलग-अलग रहे हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से बेहद सफल कप्तान रहे.
रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपनी कप्तानी में भारत को एक आईसीसी ट्रॉफी (2025 की चैंपियंस ट्रॉफी) और दो एशिया कप (2018 और 2023) खिताब दिलाया है. वहीं रोहित ने अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी जीती है. इन आंकड़ों के आधार पर, यह कहना मुश्किल है कि कौन-सा कप्तान बेहतर है. क्योंकि दोनों का करियर पथ और प्रदर्शन अलग-अलग रहे हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से बेहद सफल कप्तान रहे.
Published at : 06 Oct 2025 06:09 PM (IST)
ODI Captain ODI Cricket Rohit SHarma WORLD CUP MS DHONI

