एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
वनडे क्रिकेट में कप्तानी के मामले में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत एमएस धोनी से बेहतर है. हालांकि धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दो वनडे आईसीसी ट्रॉफी और एक वनडे एशिया कप की ट्रॉफी दिलाई है.
भारत के वनडे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा
