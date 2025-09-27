हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने 2025 एशिया कप में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा छक्के का बनाया रिकॉर्ड

Abhishek Sharma created history: भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अभिषेक टी20 एशिया कप में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 10:13 PM (IST)
अभिषेक शर्मा छक्के लगाते हुए

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है. वह एशिया कप के इस संस्करण में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.
अभिषेक शर्मा 2025 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह 6 मैचों में 309 रन बना चुके हैं.
एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 300+ रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं. वह पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताबड़तोड बल्लेबाजी के लिए छाए हुए हैं.
अभिषेक अब तक टूर्नामेंट में 3 तूफानी अर्धशतक जड़ चुके हैं. वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ फिफ्टी लगा चुके हैं.
पूरे टूर्नामेंट में अब तक अभिषेक ने 19 छक्के लगाए हैं और वह ऐसा करने वाले भी इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं.
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने 206 के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं. वह अपनी शानदार प्रदर्शन के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
Published at : 27 Sep 2025 10:13 PM (IST)
Abhishek Sharma Asia Cup IND VS PAK IND VS SL Asia Cup 2025

