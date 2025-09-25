चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत

कैनिस्टर मिसाइल को एक बड़े स्टोरेज बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उस पर मौसम इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े. साथ ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होती है. अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ भारत के पास भी अब रेल कैनिस्टर मिसाइल आ चुकी है, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएगी, क्योंकि इसके जरिए अग्नि मिसाइल को बेहद तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. साथ ही दुश्मन को सड़क के मुकाबले रेल नेटवर्क में मूवमेंट की कानो कान खबर नहीं लगेगी.