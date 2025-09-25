हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत

चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत

डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है. इसे ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया.

By : नीरज राजपूत  | Updated at : 25 Sep 2025 05:30 PM (IST)
डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है. इसे ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया.

अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

देश की सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि के प्राइम वर्जन का डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए पहली बार सफल परीक्षण किया है. करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, पुरानी पड़ चुकी अग्नि सीरीज से टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा उन्नत है.
देश की सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि के प्राइम वर्जन का डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए पहली बार सफल परीक्षण किया है. करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, पुरानी पड़ चुकी अग्नि सीरीज से टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा उन्नत है.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इसका परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) के साथ मिलकर किया है. देश के परमाणु और दूसरे सामरिक महत्व के हथियारों की जिम्मेदारी एसएफसी के कंधों पर होती है. अग्नि प्राइम को ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इसका परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) के साथ मिलकर किया है. देश के परमाणु और दूसरे सामरिक महत्व के हथियारों की जिम्मेदारी एसएफसी के कंधों पर होती है. अग्नि प्राइम को ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण का वीडियो शेयर कर डीआरडीओ को बधाई दी है. राजनाथ सिंह ने मिसाइल टेस्ट के बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, 'ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है. ये बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है.'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण का वीडियो शेयर कर डीआरडीओ को बधाई दी है. राजनाथ सिंह ने मिसाइल टेस्ट के बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, 'ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है. ये बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'इसकी मदद से उपयोगकर्ता को देशभर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम विजिबिलिटी के साथ कम प्रतिक्रिया समय में मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा मिलती है. इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है, जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'इसकी मदद से उपयोगकर्ता को देशभर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम विजिबिलिटी के साथ कम प्रतिक्रिया समय में मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा मिलती है. इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है, जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम हैं.'
कैनिस्टर मिसाइल को एक बड़े स्टोरेज बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उस पर मौसम इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े. साथ ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होती है. अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ भारत के पास भी अब रेल कैनिस्टर मिसाइल आ चुकी है, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएगी, क्योंकि इसके जरिए अग्नि मिसाइल को बेहद तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. साथ ही दुश्मन को सड़क के मुकाबले रेल नेटवर्क में मूवमेंट की कानो कान खबर नहीं लगेगी.
कैनिस्टर मिसाइल को एक बड़े स्टोरेज बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उस पर मौसम इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े. साथ ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होती है. अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ भारत के पास भी अब रेल कैनिस्टर मिसाइल आ चुकी है, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएगी, क्योंकि इसके जरिए अग्नि मिसाइल को बेहद तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. साथ ही दुश्मन को सड़क के मुकाबले रेल नेटवर्क में मूवमेंट की कानो कान खबर नहीं लगेगी.
अग्नि प्राइम मिसाइल उन्नत पीढ़ी की मिसाइल, जो अग्नि-1 और अग्नि-2 को रिप्लेस करेगी. 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता कई आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. बैलिस्टिक मिसाइल हाई लेवल की सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है.
अग्नि प्राइम मिसाइल उन्नत पीढ़ी की मिसाइल, जो अग्नि-1 और अग्नि-2 को रिप्लेस करेगी. 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता कई आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. बैलिस्टिक मिसाइल हाई लेवल की सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है.
अग्नि प्राइम मिसाइल अत्याधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल को बड़े और मजबूत कैनिस्टर में रखा जाता है और कही से भी कैनिस्टर के जरिए मिसाइल को दागा जा सकता है. इस मिसाइल पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है.
अग्नि प्राइम मिसाइल अत्याधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल को बड़े और मजबूत कैनिस्टर में रखा जाता है और कही से भी कैनिस्टर के जरिए मिसाइल को दागा जा सकता है. इस मिसाइल पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है.
अग्नि प्राइम पुराने अग्नि-1 और अग्नि-2 मिसाइलों से ज्यादा हल्की है और खुफिया हमला करने में सक्षम है. आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत अपनी सामरिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है. भारतीय सेना के पास अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइल हैं. इनकी रेंज 700 से लेकर 3,500 किलोमीटर तक है.
अग्नि प्राइम पुराने अग्नि-1 और अग्नि-2 मिसाइलों से ज्यादा हल्की है और खुफिया हमला करने में सक्षम है. आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत अपनी सामरिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है. भारतीय सेना के पास अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइल हैं. इनकी रेंज 700 से लेकर 3,500 किलोमीटर तक है.
Published at : 25 Sep 2025 05:21 PM (IST)
