एक्सप्लोरर
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है. इसे ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया.
अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Sep 2025 05:21 PM (IST)
Tags :Odisha DRDO Agni Missile RAJNATH SINGH
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
इंडिया
10 Photos
वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल
इंडिया
6 Photos
'ब्लड मून' से आसमान हुआ लाल, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक दिखा शानदार नजारा, सामने आईं चंद्रगहण की पहली तस्वीरें
इंडिया
9 Photos
Photos: चेहरे पर मुस्कान, बुलेट पर बहन प्रियंका को बिठाकर बिहार की सड़कें नापते दिखे राहुल गांधी
इंडिया
7 Photos
बिहार वोट यात्रा में पहली बार दिखी राहुल-प्रियंका की जोड़ी! सुपौल में भाई-बहन को देख समर्थकों का जोश हाई, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion