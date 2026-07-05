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हिंदी न्यूज़शिक्षाJobs 2026 : कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान

Jobs 2026 : कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान

Jobs 2026: अब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ऐसी स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक नौकरी के अच्छे मौके देती रहें. अगर सही स्पेशलाइजेशन चुन लिया जाए तो करियर मजबूत बन सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Jul 2026 11:27 AM (IST)
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Jobs 2026 : कुछ साल पहले तक लोगों का मानना था कि एक अच्छा करियर बनाना है तो कोडिंग सीखकर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेने से लंबा करियर सुरक्षित नहीं रह जाता है. आज जो स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में है. वो अगले दो-तीन साल में उसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी ले सकता है. यही वजह है कि अब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ऐसी स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक नौकरी के अच्छे मौके देती रहें.

अगर सही स्पेशलाइजेशन चुन लिया जाए तो करियर मजबूत बन सकता है, लेकिन अगर बिना सोचे-समझे फैसला लिया जाए तो चार साल की मेहनत के बाद भी अच्छी नौकरी मिलने में मुश्किल आ सकती है. अगर आप भी 2026 में कोडिंग की शुरू करने की सोच रहे हैं या फ्यूचर को लेकर सही फैसला लेना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली डिग्रियां कौन सी हैं. 

2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली डिग्रियां कौन सी हैं?

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) - आज के समय में AI और Machine Learning सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. चैटबॉट, सेल्फ-ड्राइविंग कार और स्मार्ट रोबोट जैसी तकनीकें आज करियर का अच्छा ऑप्शन बन चुकी हैं. इस स्पेशलाइजेशन में छात्रों को यह सिखाया जाता है कि मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने के लिए कैसे तैयार किया जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कुछ सालों में लगभग हर छोटी-बड़ी कंपनी अपने कामकाज में AI का इस्तेमाल करेगी. ऐसे में AI Engineer, AI Researcher और Data Modeler जैसे प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बनी रहने की उम्मीद है. 

2. साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग - जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे-वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और हैकिंग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. आज किसी भी बैंक, सरकारी विभाग या निजी कंपनी के लिए उसका डेटा सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है.साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की पढ़ाई करने वाले प्रोफेशनल्स का मुख्य काम इसी डेटा को सुरक्षित रखना होता है. हालांकि AI का इस्तेमाल सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा हो, लेकिन हैकर्स से मुकाबला करने और सही समय पर सही फैसला लेने के लिए इंसानी समझ और एक्सपीरियंस की जरूरत हमेशा बनी रहेगी. 

3. डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स - आज के दौर में डेटा को नई दुनिया का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है. इंटरनेट पर आप क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं और कौन-सी वेबसाइट देखते हैं, यह सब डेटा का हिस्सा होता है. कंपनियां इसी जानकारी का विश्लेषण करके अपनी बिजनेस रणनीति तैयार करती हैं. डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई में छात्रों को बड़े-बड़े डेटा को समझना, उनका विश्लेषण करना और उनमें से काम की जानकारी निकालना सिखाया जाता है. जब तक इंटरनेट का इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक डेटा बनता रहेगा. इसलिए डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स से जुड़े प्रोफेशनल्स की जरूरत भी लगातार बनी रहने की उम्मीद है. 

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4. क्लाउड कंप्यूटिंग और DevOps - आज के समय में ज्यादातर डेटा कंप्यूटर या पेन ड्राइव में सेव नहीं किया जाता है. फिल्मों की स्ट्रीमिंग से लेकर ऑफिस के काम तक, ज्यादातर सेवाएं अब क्लाउड सर्वर पर चलती हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग और DevOps की पढ़ाई में यह सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से कैसे तैयार किया जाए और उसके पूरे सिस्टम को ऑटोमेटेड तरीके से कैसे चलाया जाए. Amazon AWS, Microsoft Azure और Google Cloud जैसी क्लाउड सेवाओं के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. 

5.  ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी - ज्यादातर लोग ब्लॉकचेन को केवल बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित और साफ बनाती है. आने वाले समय में बैंकिंग, हेल्थकेयर, सप्लाई चेन और वोटिंग सिस्टम जैसे कई क्षेत्रों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने की संभावना है. इसी वजह से Blockchain Developer और Blockchain Architect जैसे प्रोफेशनल्स की मांग और सैलरी दोनों बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. 

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Published at : 05 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
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