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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश

RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश

Bihar News: सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लालू यादव में लिखा कि स्थापना दिवस का दिन कोई साधारण दिन नहीं है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 05 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का आज 30 वां स्थापना दिवस पार्टी के नेता व समर्थक उत्साह के साथ मना हे हैं. इसका समारोहपूर्वक उत्सव के रूप में राज्यभर के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर तथा पटना में राजद कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मनाया जा रहा है. आरजेडी की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी.

इस अवसर पर पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लालू यादव में लिखा कि स्थापना दिवस का दिन कोई साधारण दिन नहीं है. इस दिन बिहार एवं देश की राजनीति की दशा एवं दिशा का कायापलट हुआ था. 

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लालू ने पोस्ट कर दिया संदेश

अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर लालू ने लिखा, '5 जुलाई 1997 को गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए राजद की स्थापना हुई थी. राजद सामाजिक न्याय, समानता, रोजगार और समावेशी विकास की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है.'

लालू ने नेताओं व कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने तथा जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने की अपील की है. उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.  लालू ने पार्टी के 30 साल के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद दिया. 

इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जनता के हक की लड़ाई को मजबूते से लड़ें. उन्होंने लिखा, 'साथियों यह लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के असंवैधानिक तरीकों को खत्म करने की है, यह लड़ाई ‘संघ और कोर्पोरेट घरानों की नयी जुगलबंदी’ के बीच की लड़ाई है. ये लड़ाई हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों और वंचितों के अस्तित्व की लड़ाई है. अतः छोटी-मोटी चिंताओं और मतभेदों को ताक पर रखकर इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाने के लिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा.'

बीजेपी को घेरा

अपने पोस्ट में बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया. राजद सुप्रीमो ने लिखा, 'विगत कई राज्यों के चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती.'

'साथियों ऐतिहासिक भूमिका के लिए रहें तैयार'

लालू ने लिखा, 'हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती. अतः राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को बिना वक्त जाया किये इस ऐेतिहासिक भूमिका के लिए तैयार होना पड़ेगा. हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ ‘चुनाव लड़ने की मशीन’ नहीं है. लालू ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि आज के अवसरवादी, निराशावादी और अनिश्चितता के माहौल में अगर कोई पार्टी जरूरतमंदों के सपने को साकार करने में सक्षम है तो वह राजद ही है. 

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Published at : 05 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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