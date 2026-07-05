कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल

भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी है, जिसका पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है, अब श्रेयस अय्यर एंड टीम को अगर सीरीज जीतने की उम्मीदें जिंदा रखनी है तो हर हाल में अगला मैच जीतना होगा. जानिए तीसरा T20 कब और कहां पर होगा. ये कितने बजे शुरू होगा.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो चुका है, शनिवार को दूसरे मैच में उन्हें डेब्यू कैप मिली. वह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं, इससे पहले तक ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. हालांकि अपने पहले मैच में वह 14 रन बना पाए, लेकिन पूरी संभावना है कि अब उन्हें इस सीरीज के बचे हुए तीनों मैचों में भी खिलाया जाएगा.

IND vs ENG 3rd T20 कब है?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 7 जुलाई को है.

IND vs ENG 3rd T20 कहां पर है?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच लंकाशायर में स्थित वेस्ट ब्रिजफोर्ड के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने इस ग्राउंड पर 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमे से 2 जीते हैं और 2 हारे हैं. 2022 में हुए एक मैच में इंग्लैंड ने भारत क यहां 17 रनों से हराया था.

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IND vs ENG 3rd T20 कितने बजे से शुरू होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच भारतीय समयनुसार रात के 10 बजे से शुरू होगा, टॉस 9:30 बजे होगा. लोकल टाइम के अनुसार मैच शाम को 5:30 बजे से शुरू होगा.

IND vs ENG 3rd T20 का LIVE प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

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किस ऐप पर होगी IND vs ENG 3rd T20 की LIVE स्ट्रीमिंग?

भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी.