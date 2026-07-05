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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदेखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस

देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस

Gauri Spratt Photos: आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट बेहद ही खूबसूरती हैं. 47 साल की उम्र में भी वो अपने स्टाइलिश लुक्स और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Gauri Spratt Photos: आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट बेहद ही खूबसूरती हैं. 47 साल की उम्र में भी वो अपने स्टाइलिश लुक्स और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं.

आज 5 जुलाई को आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में भी अपनी सादगी और खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें.

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आमिर खान आज 5 जुलाई को अपने मुंबई वाले घर में गौरी स्प्रैट संग शादी करने वाले है. शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल होंगे.
आमिर खान आज 5 जुलाई को अपने मुंबई वाले घर में गौरी स्प्रैट संग शादी करने वाले है. शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल होंगे.
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आमिर खान काफी टाइम से गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. उन्होंने पिछले साल अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट संग अपना रिश्ता पब्लिकली किया था.
आमिर खान काफी टाइम से गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. उन्होंने पिछले साल अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट संग अपना रिश्ता पब्लिकली किया था.
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गौरी खान आमिर खान से 14 साल छोटी हैं. वो अभी 47 साल की हैं. इस उम्र में भी गौरी स्प्रैट अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं.
गौरी खान आमिर खान से 14 साल छोटी हैं. वो अभी 47 साल की हैं. इस उम्र में भी गौरी स्प्रैट अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं.
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गौरी स्प्रैट कई बार आमिर खान संग इवेंट्स में नजर आई हैं, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा.
गौरी स्प्रैट कई बार आमिर खान संग इवेंट्स में नजर आई हैं, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा.
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गौरी स्प्रैट हर एक लुक में कमल की लगती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल उनका हर एक अंदाज देखने लायक होता है.
गौरी स्प्रैट हर एक लुक में कमल की लगती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल उनका हर एक अंदाज देखने लायक होता है.
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गौरी स्प्रैट की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिस पर फैंस को प्यार लुटाते नजर आते हैं.
गौरी स्प्रैट की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिस पर फैंस को प्यार लुटाते नजर आते हैं.
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इस इस फोटो में ग्रीन कलर की साड़ी पहने गौरी स्प्रैट बेहद ही खूबसूरत लग रही है.
इस इस फोटो में ग्रीन कलर की साड़ी पहने गौरी स्प्रैट बेहद ही खूबसूरत लग रही है.
Published at : 05 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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