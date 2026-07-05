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देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
Gauri Spratt Photos: आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट बेहद ही खूबसूरती हैं. 47 साल की उम्र में भी वो अपने स्टाइलिश लुक्स और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
आज 5 जुलाई को आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में भी अपनी सादगी और खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें.
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Published at : 05 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Gauri Spratt
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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