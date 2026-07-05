अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले की जारी जांच के बीच अपनी आगामी केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक का स्थान अयोध्या से बदलकर नयी दिल्ली कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेता चंपत राय के बैठक में शामिल होने को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. पांच दिवसीय यह बैठक पहले 25 से 29 जून तक अयोध्या में आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसका आयोजन 18 और 19 जुलाई को नई दिल्ली में किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, विहिप ने बैठक के आकार में भी कटौती की है. उन्होंने बताया कि पहले जहां करीब 350 पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद थी, वहीं अब केवल लगभग 150 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है. संगठन ने प्रत्येक प्रांत से प्रतिनिधित्व भी चार पदाधिकारियों से घटाकर दो कर दिया है. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक बयान में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) और पुलिस की जांच जारी रहने के कारण बैठक को अयोध्या के बजाय दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

चंपत राय की बैठक में मौजूदगी को लेकर अनिश्चितता

विनोद बंसल ने कहा, “राम मंदिर गबन मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच चल रही है. इसलिए केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक अयोध्या के बजाय दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.” सूत्रों ने बताया कि विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की बैठक में मौजूदगी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उनके अनुसार, विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा के बैठक में शामिल होने की संभावना है.

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संगठन अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर चिंतित

सूत्रों ने बताया कि विहिप छह जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की आपात बैठक के नतीजों पर भी नजर रखे हुए है. विशेष रूप से चंपत राय और अनिल मिश्रा से संबंधित किसी निर्णय के बाद ही संगठन आगे की रणनीति तय करेगा. सूत्रों का यह भी दावा है कि विवाद के कारण संगठन अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर चिंतित है और चंपत राय, अनिल मिश्रा तथा गोपाल राव के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकता है.

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने विवाद के चलते दिया था इस्तीफा

इस संबंध में हालांकि विहिप की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने चढ़ावे की कथित चोरी विवाद के बाद अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं.