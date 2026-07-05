हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप

'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी. उन्होंने कहा कि हम चाहें तो एक बार में ही पूरी ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी. उन्होंने कहा कि वे दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान देश के बचे हुए नेतृत्व को सिर्फ एक शॉट में खत्म कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा. 

ट्रंप ने Axios से बातचीत में कहा, "वे सब वहीं हैं. एक शॉट में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा. वे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियां खत्म होने तक बातचीत से एक हफ्ते का ब्रेक लेने का फैसला किया है. ट्रंप ने कहा कि इस दौरान कोई भी पक्ष दूसरे पर हमला नहीं करेगा.

अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायली हमले में हुई मौत के बाद मार्च से ही अंतिम संस्कार के समय को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. आमतौर पर इस्लामिक नियमों के अनुसार मृतक को आदर्श रूप से 24 घंटे के भीतर दफनाया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण यह उस वक्त संभव नहीं हो सका.

4 जुलाई का दिन क्यों चुना?
बता दें कि ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 4 जुलाई का दिन चुना, जो अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ है. अंतिम संस्कार की रस्मों के तहत 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित पवित्र शहर कोम में कार्यक्रम और अन्य धार्मिक आयोजन होंगे. यह प्रक्रिया 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में खामेनेई को दफनाने के साथ पूरी होगी.

लोगों को रोते देख क्या बोले ट्रंप?

खामेनेई के अंतिम संस्कार जुलूस को लेकर लाखों ईरानी सड़कों पर जमा हो गए हैं, जिस कारण यह दुनिया भर के सबसे चर्चित आयोजनों में से एक बन गया है. ट्रंप ने अंतिम संस्कार के दौरान ईरानियों के रोने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें लगा था कि लोग खामेनेई से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा, "हो सकता है कि ये नकली आंसू हों." इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है.

ट्रंप ने कहा कि हमने वेनेजुएला को एक दिन में हरा दिया और ईरान की बहुत बुरी हालत कर दी है इसलिए वे समझौता करने के लिए बेताब हैं. वे बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं. हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं.

पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुज्तबा? 

भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के प्रतिनिधि ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते वो अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल नहीं होंगे. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अयातुल्ला हकीम इलाही ने कहा कि इजरायल की धमकियों और निगरानी के जोखिमों की वजह से मुज्तबा का सार्वजनिक रूप से शामिल होना खतरनाक होगा.

ये भी पढ़ें

खामेनेई के अंतिम संस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, कहा- 'हमने ईरान को एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि...'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Donald Trump IRAN Ali Khamenei Funeral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
विश्व
Khamenei Funeral Highlights: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
विश्व
'हम एक बार में ही उन्हें खत्म कर सकते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ तो ट्रंप ने दी ईरान को धमकी
'हम एक बार में ही उन्हें खत्म कर सकते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ तो ट्रंप ने दी ईरान को धमकी
विश्व
EXCLUSIVE: पीओके में पाकिस्तान का दमन, 3 हफ्तों से रोकी खाने की सप्लाई, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, भारत में मिलना चाहती है जनता
PoK में पाकिस्तान का दमन, 3 हफ्तों से रोकी खाने की सप्लाई, भारत में मिलना चाहती है जनता
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
बिहार
मॉनसून की बेरुखी से पूरे बिहार के लोगों का हाल गर्मी से बेहाल, बढ़ते तापमान से किसान भी परेशान
मॉनसून की बेरुखी से पूरे बिहार के लोगों का हाल गर्मी से बेहाल, बढ़ते तापमान से किसान भी परेशान
इंडिया
ममता बनर्जी की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती, कहा- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
ममता की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
बॉलीवुड
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
विश्व
'नेतन्याहू को पता है असली बॉस कौन', ईरान से खींचतान के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, इजरायली PM ने मांगा मिलने का समय
'नेतन्याहू को पता है बॉस कौन', ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, इजरायली PM ने मांगा मिलने का समय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
एग्रीकल्चर
पारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल
पारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget