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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील

'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को ऐतिहासिक जरूरत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार राज्य पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़ गई.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 11:44 AM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को ऐतिहासिक जरूरत बताया और तेलंगाना के लोगों से अपील की कि वे सोनिया गांधी के प्रति आभार जताते हुए इस लक्ष्य का समर्थन करें, क्योंकि उन्होंने ही तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाया था. 

मिदजिल मंडल में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस जनता के समर्थन से 2034 तक सत्ता में बनी रहेगी और लोगों से राहुल गांधी के राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन करने की अपील की. भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और BRS पर तीखा हमला किया और उन पर अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान तेलंगाना में कुशासन का आरोप लगाया. 

रेवंत ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज छोड़ गई, जबकि KCR परिवार के सदस्यों ने भारी संपत्ति जमा कर ली. उन्होंने KCR की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे विधानसभा की कार्यवाही से दूर रहते थे, जबकि उनके अनुसार वे सत्ता में लौटने में दिलचस्पी रखते थे. 

रेवंत रेड्डी ने गिनाईं अपनी उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने कल्याण और विकास के बीच संतुलन बहाल किया है और कई वादे पूरे किए हैं, जिनमें कृषि ऋण माफी, रायतू भरोसा सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली का लाभ और किसानों के लिए खरीद सहायता शामिल है.

रेवंत रेड्डी ने मिदजिल के साथ अपने राजनीतिक जुड़ाव को भी याद किया, जहां वे दो दशक पहले ZPTC सदस्य चुने गए थे और इस क्षेत्र को अपनी राजनीतिक यात्रा में अहम बताया. उन्होंने उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मिदजिल को गोद लेने और इसे एक मॉडल मंडल के रूप में विकसित करने की अपील की.

KCR परिवार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज का बचाव किया और विपक्षी दलों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रशासन विकास, सिंचाई, कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ये टिप्पणियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भविष्य की चुनावी लड़ाइयों से पहले तेलंगाना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस तथा BRS के बीच शासन, विकास और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर जुबानी जंग जारी है.

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Published at : 05 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Revanth Reddy Telangana RAHUL GANDHI
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