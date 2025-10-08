एक्सप्लोरर
40 साल बाद अक्टूबर में बर्फ से लदे पहाड़, ये 10 तस्वीरें देखकर बन जाएगा दिन
ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने ऐसा समां बांधा कि पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गए. यह नजारा देखने को करीब 40 साल बाद मिला है. मौसम में आए इस बदलाव ने टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों को हैरान कर दिया.
उत्तराखंड के पहाड़ों ने इस साल अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा नजारा पेश किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. आमतौर पर इस महीने में ठंड की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ऐसा समां बांधा कि पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गए. यह नजारा देखने को करीब 40 साल बाद मिला है. केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और मुनस्यारी जैसे इलाकों में अक्टूबर की पहली ही तारीखों में जमकर बर्फ गिरी. कहीं आधा फीट तो कहीं दो फीट तक बर्फ जम गई. इस ऐतिहासिक मौसम बदलाव ने जहां टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों को रोमांचित कर दिया. वहीं, स्थानीय लोग और मौसम वैज्ञानिक भी इसे दशकों में पहली बार हुआ बदलाव बता रहे हैं. तो आइए अब उन 10 खास तस्वीरों और पलों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आपका दिन बन जाएगा.
Published at : 08 Oct 2025 05:42 PM (IST)
