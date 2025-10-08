40 साल बाद अक्टूबर में बर्फ से लदे पहाड़, ये 10 तस्वीरें देखकर बन जाएगा दिन

मुनस्यारी की वादियों में अक्टूबर की बर्फबारी: मुनस्यारी को लिटिल कश्मीर भी कहा जाता है. वहां इस मौसम में इतनी जल्दी बर्फबारी आमतौर पर नहीं होती, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बर्फ जम गई, जो पिछले 30-40 साल में शायद ही कभी हुआ हो.