भारतीय डाक विभाग ने अपने स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती मेल मोटर सर्विस के तहत की जा रही है और इसमें योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का स्थायित्व और आकर्षक वेतन मिलने का मौका है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो 10वीं पास हैं और जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग का अनुभव है.



इस भर्ती के तहत कुल 48 पद भरे जाएंगे. पद का नाम स्टाफ कार ड्राइवर है और यह विभिन्न डाक विभाग कार्यालयों में तैनात किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, ड्राइविंग अनुभव और विभागीय मानदंडों के आधार पर किया जाएगा. इस भर्ती के माध्यम से डाक विभाग अपने मेल मोटर सेवा के संचालन को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.



योग्यता



इस भर्ती की लिए उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. हल्के और भारी वाहन चलाने का अनुभव चयन प्रक्रिया में अनिवार्य माना जाएगा.



उम्र सीमा



इस भर्ती में उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.



वेतन



चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-2 के तहत 19,900 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्तों का लाभ मिलेगा. यह पद स्थायी सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है, जिससे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्राप्त होंगे.



कैसे करें आवेदन

स्टेप 1: डाक विभाग की वेबसाइट indiapost.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

डाक विभाग की वेबसाइट indiapost.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें. स्टेप 2: फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरें और फोटो चिपकाएं.

फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरें और फोटो चिपकाएं. स्टेप 3: 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी लगाएं.

10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी लगाएं. स्टेप 4: सभी कागजात फॉर्म के साथ लिफाफे में रखें.

सभी कागजात फॉर्म के साथ लिफाफे में रखें. स्टेप 5: लिफाफा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से Office of the Senior Manager,Mail Motor Service,GPO Compound,Mirzapur,Ahmedabad - 380001 भेज दें.

जरूरी सलाह



उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज सही क्रम में संलग्न करें. किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण आवेदन की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इसलिए समय सीमा से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

