हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट

दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट

दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में 2026 का पहला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो अपने बेटे रुहान के संग नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की तस्वीरों पर उनके पति शोएब इब्राहिम ने प्यार लुटाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 02:31 PM (IST)
'ससुराल सिमर का' से घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब छोटे पर्दे से दूर वो यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. एक्ट्रेस के पति शोएब इब्राहिम ने भी व्लॉगिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. ऐसे में फैंस उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेताब रहते हैं.

अब हाल ही में दीपिका ने 2026 का पहला पोस्ट शेयर किया है. अपने मॉम-फर्स्ट अंदाज को बरकरार रखते हुए, दीपिका ने बेटे रुहान को खास जगह दी और इस साल अपनी फीड पर नजर आने वाला पहला स्टार बना दिया. दीपिका ने रुहान के संग अपने प्यारे पलों को कैद करते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं.

काले सूट में दीपिका लगीं खूबसूरत

खूबसूरत लॉन में बैठे दीपिका अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए नजर आईं, जो अपनी मां की तरह ही बेहद खुश दिखाई दे रहा था.मां-बेटे की इस जोड़ी ने कैमरे के सामने जमकर पोज दिया और कई खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करवाईं. तस्वीरों की इन सीरीज में दीपिका की एक सोलो फोटो भी देखने को मिली, जिसमें वो काले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी नजर आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dipika (@ms.dipika)

अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को और खूबसूरत बना दिया. तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन काफी सिंपल रखा. वहीं, अपनी पत्नी और बेटे के तस्वीरों पर शोएब इब्राहिम ने खूब प्यार लुटाया. उन्होंने रेड हार्ट वाली इमोजी शेयर की. फैंस ने भी कॉमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तस्वीरों पर खूब प्यार बरसाया.


दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट

एक यूजर ने लिखा,'बहुत क्यूट, माशाअल्लाह.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,'आप लोग बहुत ही सच्चे और प्योर हैं. मेरे पसंदीदा कपल और व्लॉगर, जिन्हें खुद को प्रमोट करने के लिए किसी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है.' दीपिका कक्कड़ अक्सर अपने बेटे के संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में दोनों मां बेटे के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिलती है.

Published at : 05 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
