सोशल मीडिया पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो उनके जन्मदिन का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में पवन सिंह केक काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस बात ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह है उनका लड़खड़ाता हुआ अंदाज और नशे में दिखती हालत. वीडियो में पवन सिंह खुद पर अपना बैलेंस खोते साफ दिखाई दे रहे हैं. नशे की हालत में ही उनके चाहने वाले उनसे केक कटवा रहे हैं.

केक काटने के दौरान डगमगाते दिखाई दिए पवन सिंह

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पवन सिंह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. वह डगमगाते हुए नजर आते हैं और उनकी आंखें भी चढ़ी हुई दिखाई देती हैं. इसी दौरान एक महिला, जो मांग में सिंदूर लगाए हुए है, पवन सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें संभालती नजर आती है. यही महिला पवन सिंह का हाथ पकड़कर उनसे केक कटवाती है. वीडियो में यह भी दिखता है कि पवन सिंह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण महिला उन्हें सहारा देती है.

पवन सिंह एक दम नशे में हैं....पास में खड़ी महिला कौन है? क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है? pic.twitter.com/bOqPrDtUdu — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) January 5, 2026

पास में खड़ी महिला बनी चर्चा का विषय

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि पवन सिंह के आसपास उनके दोस्त, टीम मेंबर और करीबी लोग मौजूद हैं. सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते नजर आते हैं. केक काटने के दौरान पवन सिंह एक महिला के हाथ से केक भी खाते दिखते हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग “हैप्पी बर्थडे” और “हर हर महादेव” के नारे लगाते सुनाई देते हैं.

यूजर्स ने पूछा, पवन भैया ने तीसरी शादी कर ली है क्या?

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. कई यूजर्स ने दावा किया कि पवन सिंह शराब के नशे में थे और खुद केक काटने की हालत में नहीं थे. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि वीडियो में दिख रही महिला कौन है. महिला के मांग में सिंदूर होने की वजह से सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाने लगे कि क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से शेयर किया जा रहा है.

