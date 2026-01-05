'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान

अमेरिकी सेना की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा है कि चीन और रूस भी उनको नहीं बचा सके. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि पावर हो तो ऐसी. उन्होंने कहा कि मादुरो पहले चाइनीज से मिल रहे थे, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके.

कमर चीमा ने ट्रंप के एक्शन पर हैरानी जताते हुए कहा, 'आप इस चीज को थोड़ा सा समझें कि जिंदगी कितनी मतलब... ट्रंप ने क्या ही कर दिया. पावर हो तो ऐसे हो. लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की बातें करते हैं, कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं हैं, यहां सिर्फ यूनीपोलर वर्ल्ड है.' उन्होंने कहा, 'चाइनीज प्रेजिडेंट और रूसी राष्ट्रपति कहां हैं. कौन बचा सकता है. मादुरो को पहले चाइनीज मिल रहे थे, लेकिन जब अमेरिकी सेना ने उनको कैप्चर किया तो चाइनीज उनको नहीं बचा सके. बड़ा डिफरेंट किस्म का ऑर्डर हमारे सामने आया है.'

कमर चीमा ने कहा कि निकोलस मादुरो साल 2013 से वेनेजुएला में पावर में थे. इससे पहले ह्यूगो शावेज साल 2001 से पावर में थे और 25 साल से ये लोग पावर में हैं. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के अंदर ऑयल नेशनलाइजेशन हो गई थी. यानी सारे रिसोर्सेज सरकार के पास आ गए थे. इसकी वजह से काफी सारी चीजें हो रही थीं.अमेरिकी काफी समय से कह रहे थे कि वेनेजुएला की सरकार नार्को टेरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑपरेट करती थी.

कमर चीमा ने कहा, 'अमेरिकंस की ऑयल से बड़ी मोहब्बत रही है. ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का नाम दिया था. सारा पैलेन एक हुआ करती थीं उन्होंने बेसिकली 2018 में इसे ड्रिल बेबी ड्रिल कहा था और उन्होंने कहा था कि हमें डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग करने की जरूरत है. दूसरी बात है कि ट्रंप जब से पावर में आए हैं उन्होंने कुछ चीजें की हैं. सबसे पहले उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया. फिर उन्होंने कहा कि कनाडा हमारा है, ग्रीनलैंड हमारा है फिर उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है. इस चीज को समझें कि उनका मिजाज किस तरह का है.' कमर चीमा ने कहा कि ट्रंप ने जो ये किया है, उससे तो उन्होंने सबकुछ हिला कर रख दिया है कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ. हम तो नहीं मानते इस चीज को.

