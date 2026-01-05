Magh Mela 2026: क्या है कल्पवास, क्यों एक महीने तक घर-बार त्याग देते हैं श्रद्धालु!

यूपी के प्रयागराज की पावन भूमि पर लगने वाला माघ मेला हर वर्ष आस्था, तपस्या और संयम का शानदार संगम पेश करता है. सर्दियों के मौसम में संगत तट पर हजारों श्रद्धालु कल्पवास करते हैं. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि कल्पवास क्या है और क्यों है ये इतना खास.