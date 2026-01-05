एक्सप्लोरर
Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे अंबानी परिवार, नीता अंबानी की सादगी और श्रद्धा ने जीता दिल
Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन कर नीता अंबानी ने परिवार संग आशीर्वाद लिया. सादगी भरे वेश में उनकी श्रद्धा झलकी. भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे अंबानी परिवार
Published at : 05 Jan 2026 03:23 PM (IST)
