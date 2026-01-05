परिवार संग प्रभु के चरणों में नमन: सोमनाथ महादेव के पावन धाम में नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी और पुत्र अनंत अंबानी के साथ दर्शन हेतु पहुंचीं. तीनों ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा कर देश और समाज के कल्याण की प्रार्थना की. यह परिवार हर नए समय की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से करता है. मंदिर में उनकी उपस्थिति शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव से भरी हुई दिखाई दी.