Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे अंबानी परिवार, नीता अंबानी की सादगी और श्रद्धा ने जीता दिल

Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे अंबानी परिवार, नीता अंबानी की सादगी और श्रद्धा ने जीता दिल

Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन कर नीता अंबानी ने परिवार संग आशीर्वाद लिया. सादगी भरे वेश में उनकी श्रद्धा झलकी. भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 05 Jan 2026 03:23 PM (IST)
Somnath Temple: सोमनाथ महादेव के दर्शन कर नीता अंबानी ने परिवार संग आशीर्वाद लिया. सादगी भरे वेश में उनकी श्रद्धा झलकी. भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे अंबानी परिवार

1/6
परिवार संग प्रभु के चरणों में नमन: सोमनाथ महादेव के पावन धाम में नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी और पुत्र अनंत अंबानी के साथ दर्शन हेतु पहुंचीं. तीनों ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा कर देश और समाज के कल्याण की प्रार्थना की. यह परिवार हर नए समय की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से करता है. मंदिर में उनकी उपस्थिति शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव से भरी हुई दिखाई दी.
परिवार संग प्रभु के चरणों में नमन: सोमनाथ महादेव के पावन धाम में नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी और पुत्र अनंत अंबानी के साथ दर्शन हेतु पहुंचीं. तीनों ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा कर देश और समाज के कल्याण की प्रार्थना की. यह परिवार हर नए समय की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से करता है. मंदिर में उनकी उपस्थिति शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव से भरी हुई दिखाई दी.
2/6
भक्ति से सजा नीता अंबानी का रूप: इस पवित्र अवसर पर नीता अंबानी ने बहुत ही सरल और सात्विक वेश धारण किया. उन्होंने गुलाबी रंग का पारंपरिक पटोला सूट पहना, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की सुंदर झलक दिखाई दे रही थी. उनका यह लुक दिखाता था कि सच्ची सुंदरता सादगी और भक्ति में होती है, जो मंदिर के पावन वातावरण से पूरी तरह मेल खा रहा था.
भक्ति से सजा नीता अंबानी का रूप: इस पवित्र अवसर पर नीता अंबानी ने बहुत ही सरल और सात्विक वेश धारण किया. उन्होंने गुलाबी रंग का पारंपरिक पटोला सूट पहना, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की सुंदर झलक दिखाई दे रही थी. उनका यह लुक दिखाता था कि सच्ची सुंदरता सादगी और भक्ति में होती है, जो मंदिर के पावन वातावरण से पूरी तरह मेल खा रहा था.
Published at : 05 Jan 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Ambani Family SomnatH Temple

धर्म फोटो गैलरी

