हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingBaby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका

Baby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका

How To Discipline A 1 Year Old: बच्चा जब बड़ा होने लगता है, तो वह धीरे-धीरे हरकते करना शुरू कर देता है. ऐसे में मां बाप के लिए जरूरी होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है. चलिए कुछ टिप्स बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Child Discipline Without Punishment: अगर आपका बच्चा या टॉडलर आपको मारने या काटने लगे, तो आप क्या करेंगे? नौ महीने की उम्र से ही बच्चों में डिसिप्लिन सिखाने का मतलब सज़ा देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और साफ़ सीमाएं  समझाना होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे समय में शांत रहकर बात करना, गलत व्यवहार से ध्यान हटाना और सही व्यवहार के लिए तारीफ करना सबसे बेहतर तरीका है. एक साल के बच्चे के लिए टाइम-आउट को सही नहीं माना जाता, क्योंकि इस उम्र में समझ विकसित होने में समय लगता है और सब कुछ धैर्य और दोहराव से सिखाया जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अक्सर नए माता-पिता इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या एक साल के बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है या नहीं. इस पर बोर्ड-सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन और दो बच्चों की मां Dr. Mona ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में बताया कि हां, डिसिप्लिन इस उम्र में भी ज़रूरी है. हालांकि, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सजा से जोड़कर देखते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है. डिसिप्लिन का मतलब होता है बच्चे को यह समझाना कि क्या सही है और क्या नहीं.

डॉ. मोना बताती हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत नौ महीने की उम्र से हो सकती है. जैसे जब बच्चा 9 से 10 महीने में खाना नीचे फेंकने लगे या खेल-खेल में हाथ मारने की कोशिश करे. भले ही यह सब मजाक में हो, लेकिन यही वो समय है जब माता-पिता को प्यार से अपनी सीमा तय करनी चाहिए और बच्चे को बताना चाहिए कि यह व्यवहार ठीक नहीं है. उनका कहना है कि डिसिप्लिन का मतलब सज़ा देना बिल्कुल नहीं है. यह बच्चों के लिए सुरक्षित और लगातार अपनाई जाने वाली सीमाएं तय करने का तरीका है, जिससे उन्हें यह समझ आए कि कौन-सा व्यवहार पसंद किया जाता है. बच्चों को सज़ा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना ज्यादा फायदेमंद होता है.

टॉडलर्स के मामले में वह सलाह देती हैं कि जिन हरकतों को आप रोकना चाहते हैं, उन पर बहुत ज्यादा रिएक्शन न दें. शांति से लेकिन साफ शब्दों में सीमा बताएं और उनका ध्यान उस काम की तरफ मोड़ें जो वे कर सकते हैं. जैसे कहना, “हम खाना फेंकते नहीं हैं, हम खाना खाते हैं” और खुद भी खाने का तरीका दिखाएं.  या फिर “हम मारते नहीं हैं, हल्के से छूते हैं” और बच्चे को प्यार से छूकर दिखाएं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Mona | Pediatrician | Child Development✨Health✨Parenting (@pedsdoctalk)

बच्चे की तारीफ जरूर करें

जब बच्चा सही व्यवहार करे, तो उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि बच्चे वही दोहराते हैं, जिस पर उन्हें ध्यान और सराहना मिलती है. एक साल के बच्चे के लिए टाइम-आउट ज्यादा असरदार नहीं होता, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाते कि उन्हें कोने में क्यों खड़ा किया गया है. टाइम-आउट बड़े बच्चों में, यानी दो साल से ऊपर की उम्र में, तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब बाकी तरीके काम न करें. अगर आपका बच्चा एक साल के आसपास है, तो डॉ. मोना कुछ आसान सुझाव देती हैं कि गलत व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें, बच्चे को सही व्यवहार दिखाएं और जब वह सही करे तो उसकी सराहना करें. अगर वह फिर भी गलत व्यवहार दोहराए, तो शांति से सीमा बताएं और उस पर अमल करें। जैसे, “अगर तुम खाना फेंकोगे, तो मैं उसे हटा लूंगी.”

ये भी पढ़ें: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 05 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
How To Discipline A 1 Year Old Toddler Hitting And Biting Baby Discipline Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget