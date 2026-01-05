हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माघ मेला 2026 में अघोरी साधु बने आकर्षण का केंद्र, जानिए अघोर परंपरा, रहस्य और साधना का सच

माघ मेला 2026 में अघोरी साधु बने आकर्षण का केंद्र, जानिए अघोर परंपरा, रहस्य और साधना का सच

Aghori Sadhu: माघ मेला 2026 में अघोरी साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. उनकी अनोखी वेशभूषा, शिव भक्ति और रहस्यमयी साधना को जानने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 05 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Aghori Sadhu: माघ मेला 2026 में अघोरी साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. उनकी अनोखी वेशभूषा, शिव भक्ति और रहस्यमयी साधना को जानने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

कैसे बनते हैं अघोरी साधु

1/6
अघोरी बाबा आज भी लोगों के लिए रहस्य और आकर्षण का विषय बने रहते हैं. महाकुंभ और माघ मेलों में इन साधुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आमतौर पर लोग अघोरियों को डरावना और रहस्यमय मानते हैं, लेकिन असल में उनका जीवन और सोच इससे कहीं अलग होती है. अघोर मार्ग का मूल उद्देश्य मन से डर, घृणा और भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है.
अघोरी बाबा आज भी लोगों के लिए रहस्य और आकर्षण का विषय बने रहते हैं. महाकुंभ और माघ मेलों में इन साधुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आमतौर पर लोग अघोरियों को डरावना और रहस्यमय मानते हैं, लेकिन असल में उनका जीवन और सोच इससे कहीं अलग होती है. अघोर मार्ग का मूल उद्देश्य मन से डर, घृणा और भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है.
2/6
अघोरी कौन होते हैं? जो साधु तंत्र साधना के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है. ये अक्सर श्मशान, जंगल या एकांत स्थानों में साधना करते हैं. अघोरी बनने की पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति अपने भीतर से हर तरह की नफरत और भय को खत्म कर दे. उनके लिए समाज जिन चीजों को अपवित्र मानता है, वे भी उतनी ही सामान्य होती हैं.
अघोरी कौन होते हैं? जो साधु तंत्र साधना के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है. ये अक्सर श्मशान, जंगल या एकांत स्थानों में साधना करते हैं. अघोरी बनने की पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति अपने भीतर से हर तरह की नफरत और भय को खत्म कर दे. उनके लिए समाज जिन चीजों को अपवित्र मानता है, वे भी उतनी ही सामान्य होती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Aghori Sadhu Magh Mela 2026

