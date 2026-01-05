माघ मेला 2026 में अघोरी साधु बने आकर्षण का केंद्र, जानिए अघोर परंपरा, रहस्य और साधना का सच

अघोरी बाबा आज भी लोगों के लिए रहस्य और आकर्षण का विषय बने रहते हैं. महाकुंभ और माघ मेलों में इन साधुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आमतौर पर लोग अघोरियों को डरावना और रहस्यमय मानते हैं, लेकिन असल में उनका जीवन और सोच इससे कहीं अलग होती है. अघोर मार्ग का मूल उद्देश्य मन से डर, घृणा और भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है.