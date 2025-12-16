प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत है. हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है. साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत बुधवार 17 दिसंबर को पड़ रहा है.