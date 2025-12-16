प्राचीन भारत की अद्भुत तकनीक: उड़ने वाले रथ से लेकर जंग-रोधी स्तंभ तक! हैरान करने वाला विज्ञान

भारत की पौराणिक कथाएं, मंदिरों की अद्भुत नक्काशी और पवित्र ग्रंथ अविश्वसनीय तकनीकों की कहानियों से भरी पड़ी है. पौराणिक ग्रंथों में उड़ने वाले रथों से लेकर चलती फिरती मूर्तियों तक, ये सभी बातें पौराणिक मशीनें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत के विचारकों और निर्माताओं को तकनीक का ज्ञान हमारी सोच से कई गुना ज्यादा रहा होगा. कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास की विलुप्त हो चुकी वास्तविक आविष्कारों से तुलना करेगा.