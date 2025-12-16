हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मप्राचीन भारत की अद्भुत तकनीक: उड़ने वाले रथ से लेकर जंग-रोधी स्तंभ तक! हैरान करने वाला विज्ञान

प्राचीन भारत की अद्भुत तकनीक: उड़ने वाले रथ से लेकर जंग-रोधी स्तंभ तक! हैरान करने वाला विज्ञान

Machines of ancient India:भारत की पौराणिक कथाओं और मंदिरों की नक्कासी में ऐसी प्रचीन तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है. इसमें उड़ने वाले रथ समेत कई तरह की तकनीक शामिल हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Dec 2025 05:20 PM (IST)
Machines of ancient India:भारत की पौराणिक कथाओं और मंदिरों की नक्कासी में ऐसी प्रचीन तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है. इसमें उड़ने वाले रथ समेत कई तरह की तकनीक शामिल हैं.

प्राचीन भारत की खोई हुई टेक्नोलॉजी

1/6
भारत की पौराणिक कथाएं, मंदिरों की अद्भुत नक्काशी और पवित्र ग्रंथ अविश्वसनीय तकनीकों की कहानियों से भरी पड़ी है. पौराणिक ग्रंथों में उड़ने वाले रथों से लेकर चलती फिरती मूर्तियों तक, ये सभी बातें पौराणिक मशीनें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत के विचारकों और निर्माताओं को तकनीक का ज्ञान हमारी सोच से कई गुना ज्यादा रहा होगा. कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास की विलुप्त हो चुकी वास्तविक आविष्कारों से तुलना करेगा.
भारत की पौराणिक कथाएं, मंदिरों की अद्भुत नक्काशी और पवित्र ग्रंथ अविश्वसनीय तकनीकों की कहानियों से भरी पड़ी है. पौराणिक ग्रंथों में उड़ने वाले रथों से लेकर चलती फिरती मूर्तियों तक, ये सभी बातें पौराणिक मशीनें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत के विचारकों और निर्माताओं को तकनीक का ज्ञान हमारी सोच से कई गुना ज्यादा रहा होगा. कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास की विलुप्त हो चुकी वास्तविक आविष्कारों से तुलना करेगा.
2/6
प्राचीन ग्रथों में दृष्टि यंत्रों का जिक्र देखने को मिलता है, जो तारों का अध्ययन करने के साथ मंदिरों में प्रकाश दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष लेंस या दर्पण का काम करता थे.
प्राचीन ग्रथों में दृष्टि यंत्रों का जिक्र देखने को मिलता है, जो तारों का अध्ययन करने के साथ मंदिरों में प्रकाश दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष लेंस या दर्पण का काम करता थे.
Published at : 16 Dec 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Hinduism Ancient India Machines

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
आईपीएल
सरफराज खान, पृथ्वी शॉ से लेकर लियाम लिविंगस्टोन तक, IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके बड़े खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स लिस्ट
सरफराज, पृथ्वी शॉ से लेकर लिविंगस्टोन तक, IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके बड़े खिलाड़ी
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Omkar Kapoor Interview : Struggle, Breakthrough और बॉलीवुड की सच्चाई | 'Masoom' से 'Pyaar Ka Punchnama' तक का सफर
India Trade Shock , November में Trade Deficit 61% गिरा | Exports Boom | Paisa Live
Defence Production Record High कौनसा Stock देगा सबसे ज़्यादा Return? | Paisa Live
Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
आईपीएल
सरफराज खान, पृथ्वी शॉ से लेकर लियाम लिविंगस्टोन तक, IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके बड़े खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स लिस्ट
सरफराज, पृथ्वी शॉ से लेकर लिविंगस्टोन तक, IPL 2026 की नीलामी में नहीं बिके बड़े खिलाड़ी
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन
'बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन
जनरल नॉलेज
SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
हेल्थ
Year-Ender 2025: डॉक्टरों-मरीजों से लेकर शुरुआती जांच और दवाओं की खोज तक, जानें AI ने कैसा बदल दिया हेल्थकेयर?
डॉक्टरों-मरीजों से लेकर शुरुआती जांच और दवाओं की खोज तक, जानें AI ने कैसा बदल दिया हेल्थकेयर?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget