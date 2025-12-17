ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट एडिलेड में बुधवार से शुरू हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री हो गई है. पूर्व में घोषित प्लेइंग इलेवन में ख्वाजा का नाम नहीं था. ख्वाजा को स्टीव स्मिथ की जगह टीम में जगह मिली है.

एडिलेड टेस्ट की शुरुआत से ठीक पहले स्टीव स्मिथ प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक स्मिथ सिर में चक्कर आने की वजह से मैच शुरू होने से ठीक पहले बाहर हुए. स्मिथ के एडिलेड टेस्ट से बाहर होने का फायदा उस्मान ख्वाजा को मिला. प्लेइंग इलेवन से बाहर हो चुके ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री हो गई.

उस्मान ख्वाजा गुरुवार को 39 साल के हो जाएंगे. ऐसे में 39 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

ख्वाजा को एडिलेड टेस्ट में पारी की शुरुआत करने का मौका नहीं मिला. वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एडिलेड टेस्ट में अच्छी नहीं रही और टीम ने शुरुआती 4 विकेट 94 रन पर गंवा दिए. ख्वाजा ने मिले मौके का फायदा उठाया है और बेहतरीन अर्धशतक लगाते हुए एक बार फिर से अपनी उपयोगिता साबित कर दी. रिपोर्ट लिखे जाने तक ख्वाजा 51 रन बनाकर खेल रहे थे.

एडिलेड टेस्ट के लिए पूर्व में घोषित टीम की प्लेइंग इलेवन में ख्वाजा का नाम नहीं था. ख्वाजा की उम्र को देखते हुए माना जा रहा था कि उनका करियर अब समापन की ओर है, लेकिन टीम में अचानक मिली जगह और अर्धशतक ने उनके करियर को नई संजीवनी दे दी है. अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दम पर ख्वाजा ने कम से कम एशेज सीरीज के बाकी मैचों के लिए अपना नाम सुरक्षित कर लिया है.

पीएके