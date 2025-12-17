हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थToxic Air Health Impact: दिल्ली के 500 एक्यूआई में कौन-सा मास्क कामयाब और कौन-सा नहीं? जानें काम की बात

Toxic Air Health Impact: दिल्ली के 500 एक्यूआई में कौन-सा मास्क कामयाब और कौन-सा नहीं? जानें काम की बात

Health Risks Of High AQI: दिल्ली में इस समय वायु प्रदूषण चरम पर है, चलिए आपको बताते हैं कि इससे किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इससे बचाव कैसे किया जाता है

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Health Risks Of High AQI: दिल्ली में इस समय वायु प्रदूषण चरम पर है, चलिए आपको बताते हैं कि इससे किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इससे बचाव कैसे किया जाता है

सोमवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया, जो सीवियर प्लस कैटेगरी में आता है. इस स्तर की हवा को सभी उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी हवा में सांस लेना ज़हर के असर जैसा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा मास्क सही है और कौन सा नहीं सही है.

1/6
डॉक्टरों का कहना है कि इतनी खराब हवा में कुछ ही मिनट रहने से सीने में जकड़न, आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस फूलने जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. जब एक्यूआई लंबे समय तक 500 से ऊपर बना रहता है, तो शरीर की इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगती है.
डॉक्टरों का कहना है कि इतनी खराब हवा में कुछ ही मिनट रहने से सीने में जकड़न, आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस फूलने जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. जब एक्यूआई लंबे समय तक 500 से ऊपर बना रहता है, तो शरीर की इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगती है.
2/6
ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्क सच में सुरक्षा दे पाते हैं? एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि हर मास्क एक जैसा असरदार नहीं होता. कपड़े से बने मास्क या सामान्य सर्जिकल मास्क इस स्तर के प्रदूषण में बहुत सीमित सुरक्षा ही दे पाते हैं.
ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्क सच में सुरक्षा दे पाते हैं? एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि हर मास्क एक जैसा असरदार नहीं होता. कपड़े से बने मास्क या सामान्य सर्जिकल मास्क इस स्तर के प्रदूषण में बहुत सीमित सुरक्षा ही दे पाते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Toxic Air Health Impact Air Pollution Effects On Lungs Air Pollution And Heart Disease

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
IPL 2026: अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
मध्य प्रदेश
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
IPL 2026: अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
मध्य प्रदेश
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
क्रिकेट
IPL Auction 2026: 'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget