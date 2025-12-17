डॉक्टरों का कहना है कि इतनी खराब हवा में कुछ ही मिनट रहने से सीने में जकड़न, आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस फूलने जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. जब एक्यूआई लंबे समय तक 500 से ऊपर बना रहता है, तो शरीर की इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगती है.