Kharmas 2025 Niyam: खरमास में बाल-दाढ़ी या नाखून कटवा सकते हैं या नहीं, जानें नियम

Kharmas 2025 Niyam: खरमास में बाल-दाढ़ी या नाखून कटवा सकते हैं या नहीं, जानें नियम

Kharmas 2025 Niyam: धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक यानी 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेंगे. इस दौरान कई काम वर्जित होते हैं. जानें क्या इस समय हम बाल-दाढ़ी या नाखून कटवा सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Kharmas 2025 Niyam: धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक यानी 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेंगे. इस दौरान कई काम वर्जित होते हैं. जानें क्या इस समय हम बाल-दाढ़ी या नाखून कटवा सकते हैं.

खरमास 2025 नियम

1/7
सूर्य के धनु राशि में गोचर करते ही खरमास की शुरुआत हो जाती है. आज 16 दिसंबर 2025 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हुआ है. सूर्य 30 दिनों तक धनु राशि में रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे, जिसके बाद खरमास की समाप्त हो जाएगा.
सूर्य के धनु राशि में गोचर करते ही खरमास की शुरुआत हो जाती है. आज 16 दिसंबर 2025 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हुआ है. सूर्य 30 दिनों तक धनु राशि में रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे, जिसके बाद खरमास की समाप्त हो जाएगा.
2/7
पंचांग के अनुसार, साल में दो बार 30-30 दिनों के लिए खरमास लगता है. धनु राशि के अलावा सूर्य जब मीन राशि में गोचर करते हैं तब भी खरमास लगता है. खरमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है.
पंचांग के अनुसार, साल में दो बार 30-30 दिनों के लिए खरमास लगता है. धनु राशि के अलावा सूर्य जब मीन राशि में गोचर करते हैं तब भी खरमास लगता है. खरमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है.
Published at : 16 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Kharmas Rules Kharmas 2025 Kharmas 2026 Kharmas 2025 Niyam

