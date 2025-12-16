सूर्य के धनु राशि में गोचर करते ही खरमास की शुरुआत हो जाती है. आज 16 दिसंबर 2025 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हुआ है. सूर्य 30 दिनों तक धनु राशि में रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे, जिसके बाद खरमास की समाप्त हो जाएगा.