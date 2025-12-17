एक्सप्लोरर
Diabetic Rice Benefits: डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
Blood Sugar Control Rice: डायबिटीज के मरीजों को विशेष तरह के चावल खाने के लिए सलाह दी जाती है, इसको लेकर गोविंदा की पत्नी ने भी बताया है. चलिए आपको बताते हैं कि यह क्या होता है.
अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने खानपान को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने खासतौर पर चावल के प्रति अपने प्यार और डायबिटीज को ध्यान में रखकर अपनाई गई डाइट का जिक्र किया. सुनीता ने कहा कि वह मात्रा का खास ध्यान रखती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं.
1/6
2/6
Published at : 17 Dec 2025 11:03 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
हेल्थ
7 Photos
युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
हेल्थ
6 Photos
दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल
हेल्थ
6 Photos
सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या
हेल्थ
7 Photos
इन 4 दिक्कतों के कारण सिर से कभी दूर नहीं होता डैंड्रफ, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
हेल्थ
7 Photos
ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion