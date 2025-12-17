हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थDiabetic Rice Benefits: डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट

Diabetic Rice Benefits: डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट

Blood Sugar Control Rice: डायबिटीज के मरीजों को विशेष तरह के चावल खाने के लिए सलाह दी जाती है, इसको लेकर गोविंदा की पत्नी ने भी बताया है. चलिए आपको बताते हैं कि यह क्या होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 11:03 AM (IST)
Blood Sugar Control Rice: डायबिटीज के मरीजों को विशेष तरह के चावल खाने के लिए सलाह दी जाती है, इसको लेकर गोविंदा की पत्नी ने भी बताया है. चलिए आपको बताते हैं कि यह क्या होता है.

अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने खानपान को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने खासतौर पर चावल के प्रति अपने प्यार और डायबिटीज को ध्यान में रखकर अपनाई गई डाइट का जिक्र किया. सुनीता ने कहा कि वह मात्रा का खास ध्यान रखती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं.

सुनीता आहूजा के मुताबिक, वह आधी रोटी खुद खाती हैं और आधी रोटी अपने पालतू कुत्ते को दे देती हैं. उन्होंने बताया कि नेपाली परिवार से होने के कारण उन्हें चावल पसंद है, इसलिए वह थोड़ी मात्रा में चावल जरूर खाती हैं. चूंकि उन्हें डायबिटीज है, इसलिए वह सामान्य चावल की बजाय एक खास किस्म का चावल चुनती हैं.
सुनीता आहूजा के मुताबिक, वह आधी रोटी खुद खाती हैं और आधी रोटी अपने पालतू कुत्ते को दे देती हैं. उन्होंने बताया कि नेपाली परिवार से होने के कारण उन्हें चावल पसंद है, इसलिए वह थोड़ी मात्रा में चावल जरूर खाती हैं. चूंकि उन्हें डायबिटीज है, इसलिए वह सामान्य चावल की बजाय एक खास किस्म का चावल चुनती हैं.
उन्होंने कहा कि “मैं थोड़ा सा चावल खाती हूं, वही मेरा डायबिटिक राइस है, इतना सा खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती.” उनका इशारा इस बात की ओर था कि सही किस्म और सीमित मात्रा में चावल खाने से ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता.
उन्होंने कहा कि "मैं थोड़ा सा चावल खाती हूं, वही मेरा डायबिटिक राइस है, इतना सा खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती." उनका इशारा इस बात की ओर था कि सही किस्म और सीमित मात्रा में चावल खाने से ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता.
Published at : 17 Dec 2025 11:03 AM (IST)
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
