धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीधूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल

धूप से मिलने वाला विटामिन D फायदेमंद है, लेकिन UV किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं. SPF 30 सनस्क्रीन से सनबर्न, एलर्जी और स्किन कैंसर का खतरा कम होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Dec 2025 04:49 PM (IST)
सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, सुबह की धूप में बैठना सभी को अच्छा लगता है. सुबह की हल्की और मंद धूप हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होती है. यह धूप हमें जरूरी विटामिन D भी प्रदान करती है. लेकिन प्रदूषण और बदलते पर्यावरण की वजह से वही धूप अब हमें नुकसान भी पहुंचा रही है, खासतौर पर हमारी त्वचा को. सूरज से निकलने वाली खतरनाक UV किरणें हमारी त्वचा पर गंभीर असर डाल रही हैं, जिससे कई स्किन से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इनमें त्वचा का खराब होना, तरह-तरह की स्किन एलर्जी और यहां तक कि स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं. इन सभी समस्याओं से बचाव का एक आसान और सस्ता तरीका है रोजाना घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना.

लोग अक्सर समझते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ सुंदरता के लिए होती है, लेकिन यह सूरज की खतरनाक किरणों से बचने का एक असरदार तरीका भी है. सनस्क्रीन त्वचा को कई गंभीर खतरों से बचाती है और उसे लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती है.
रोजाना सनस्क्रीन लगाने से सूरज की खतरनाक UVB किरणों से हमारी त्वचा का बचाव होता है और सनबर्न से भी सुरक्षा मिलती है. UVB किरणें त्वचा को धीरे-धीरे बूढ़ा और बेजान बना देती हैं. ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कांच के आर-पार भी निकल सकती हैं. अगर आप घर या गाड़ी के अंदर भी हैं, तब भी ये किरणें आप तक पहुंच सकती हैं.
Published at : 16 Dec 2025 04:49 PM (IST)
Tags :
Why Sunscreen Is Important Sunscreen Benefits For Skin UV Rays Skin Damage Skin Cancer Prevention

