धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल

रोजाना सनस्क्रीन लगाने से सूरज की खतरनाक UVB किरणों से हमारी त्वचा का बचाव होता है और सनबर्न से भी सुरक्षा मिलती है. UVB किरणें त्वचा को धीरे-धीरे बूढ़ा और बेजान बना देती हैं. ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कांच के आर-पार भी निकल सकती हैं. अगर आप घर या गाड़ी के अंदर भी हैं, तब भी ये किरणें आप तक पहुंच सकती हैं.