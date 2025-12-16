बड़े साइज के अमरूद छोटे साइज के अमरूद से अच्छे नहीं होते, क्योंकि बड़े अमरूद खासतौर पर ज्यादा पैदावार के लिए उगाए जाते हैं. इनमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये जल्दी उगते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और बाजार में बेचने के लिए लाए जाते हैं. वहीं छोटे साइज के अमरूद में पानी की मात्रा कम होती है और वे ज्यादा दिनों में पकते हैं. इसकी वजह से उनके अंदर मौजूद फाइबर ज्यादा गाढ़ा और मजबूत बनता है, जो पेट और पाचन के लिए ज्यादा लाभदायक होता है.