हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडSmall Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?

Small Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?

अमरूद का आकार उसकी सेहत से जुड़ी खूबियों को प्रभावित करता है. छोटे अमरूद में फाइबर ज्यादा और पानी कम होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है. शुगर धीरे रिलीज होती है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Dec 2025 06:31 PM (IST)
अमरूद का आकार उसकी सेहत से जुड़ी खूबियों को प्रभावित करता है. छोटे अमरूद में फाइबर ज्यादा और पानी कम होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है. शुगर धीरे रिलीज होती है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है.

हम जब भी फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारी नजर उसी फल या सब्जी पर पड़ती है जो आकार यानी साइज में थोड़ा बड़ा होता है. यह हमारी आम सोच भी है कि जो फल या सब्जी आकार में बड़ी होती है, वह हमारी जेब और स्वाद दोनों के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन अगर हम अमरूद की बात करें, तो फलवाले की ठेली पर जो बड़े आकार के अमरूद होते हैं, वे ज्यादा महंगे दाम पर बिकते हैं, जबकि छोटे आकार के अमरूद कम दाम पर और कम ही बिकते हैं. अमरूद के मामले में हमारी यह सोच कि बड़ा साइज ज्यादा फायदेमंद होता है, गलत साबित होती है.

1/7
बड़े साइज के अमरूद छोटे साइज के अमरूद से अच्छे नहीं होते, क्योंकि बड़े अमरूद खासतौर पर ज्यादा पैदावार के लिए उगाए जाते हैं. इनमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये जल्दी उगते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और बाजार में बेचने के लिए लाए जाते हैं. वहीं छोटे साइज के अमरूद में पानी की मात्रा कम होती है और वे ज्यादा दिनों में पकते हैं. इसकी वजह से उनके अंदर मौजूद फाइबर ज्यादा गाढ़ा और मजबूत बनता है, जो पेट और पाचन के लिए ज्यादा लाभदायक होता है.
बड़े साइज के अमरूद छोटे साइज के अमरूद से अच्छे नहीं होते, क्योंकि बड़े अमरूद खासतौर पर ज्यादा पैदावार के लिए उगाए जाते हैं. इनमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये जल्दी उगते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और बाजार में बेचने के लिए लाए जाते हैं. वहीं छोटे साइज के अमरूद में पानी की मात्रा कम होती है और वे ज्यादा दिनों में पकते हैं. इसकी वजह से उनके अंदर मौजूद फाइबर ज्यादा गाढ़ा और मजबूत बनता है, जो पेट और पाचन के लिए ज्यादा लाभदायक होता है.
2/7
रिसर्च के अनुसार, अमरूद खाने से हमारे शरीर में फाइबर की जरूरत पूरी होती है, जो पाचन और पेट के लिए फायदेमंद है. अमरूद फाइबर का बेहतरीन स्रोत है. अगर हम छोटे आकार के अमरूद खाते हैं, तो वे पेट भरने का एहसास देते हैं. इसकी वजह यह है कि उनका गूदा ज्यादा ठोस होता है, जिससे पाचन की रफ्तार धीमी रहती है और भूख जल्दी नहीं लगती.
रिसर्च के अनुसार, अमरूद खाने से हमारे शरीर में फाइबर की जरूरत पूरी होती है, जो पाचन और पेट के लिए फायदेमंद है. अमरूद फाइबर का बेहतरीन स्रोत है. अगर हम छोटे आकार के अमरूद खाते हैं, तो वे पेट भरने का एहसास देते हैं. इसकी वजह यह है कि उनका गूदा ज्यादा ठोस होता है, जिससे पाचन की रफ्तार धीमी रहती है और भूख जल्दी नहीं लगती.
Published at : 16 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Small Guava Health Benefits Large Vs Small Guava Guava Size Nutrition Guava Fiber Benefits

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
बिहार
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
आईपीएल
कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
IPO Alert: KSH International IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Omkar Kapoor Interview : Struggle, Breakthrough और बॉलीवुड की सच्चाई | 'Masoom' से 'Pyaar Ka Punchnama' तक का सफर
India Trade Shock , November में Trade Deficit 61% गिरा | Exports Boom | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
बिहार
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
आईपीएल
कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
हिंदू और मुस्लिम नहीं तो आखिर किस धर्म को मानते हैं 'धुरंधर' के रहमान डकैत? जानकर लगेगा झटका
हिंदू और मुस्लिम नहीं तो आखिर किस धर्म को मानते हैं 'धुरंधर' के रहमान डकैत?
नौकरी
बॉम्बे हाई कोर्ट में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बॉम्बे हाई कोर्ट में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
IPL 2026 Mini Auction: IPLऑक्शन में कैसे तय होता है किसी खिलाड़ी का बेस प्राइज, क्या हैं इसके नियम?
IPL ऑक्शन में कैसे तय होता है किसी खिलाड़ी का बेस प्राइज, क्या हैं इसके नियम?
ब्यूटी
धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल
धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget