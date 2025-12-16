एक्सप्लोरर
Small Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
अमरूद का आकार उसकी सेहत से जुड़ी खूबियों को प्रभावित करता है. छोटे अमरूद में फाइबर ज्यादा और पानी कम होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है. शुगर धीरे रिलीज होती है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है.
हम जब भी फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारी नजर उसी फल या सब्जी पर पड़ती है जो आकार यानी साइज में थोड़ा बड़ा होता है. यह हमारी आम सोच भी है कि जो फल या सब्जी आकार में बड़ी होती है, वह हमारी जेब और स्वाद दोनों के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन अगर हम अमरूद की बात करें, तो फलवाले की ठेली पर जो बड़े आकार के अमरूद होते हैं, वे ज्यादा महंगे दाम पर बिकते हैं, जबकि छोटे आकार के अमरूद कम दाम पर और कम ही बिकते हैं. अमरूद के मामले में हमारी यह सोच कि बड़ा साइज ज्यादा फायदेमंद होता है, गलत साबित होती है.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 06:31 PM (IST)
फूड
7 Photos
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
बिहार
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
आईपीएल
कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion