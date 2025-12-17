'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है. बीजेपी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद अब पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान आया है. उन्होंने अपने विचारों को सही बताया है और अपने बयान से पीछे हटने से मना कर दिया है.

पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि वे माफी नहीं मांगेंगे. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी नहीं. माफी मांगने का बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता. माफी काहे मांगूं?"

पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कहा था?

दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी. उन्होंने यह दावा भी किया था कि पाकिस्तान की आर्मी ने पहले ही दिन इंडियन एयर फोर्स के विमानों को गिराया था. उनके इस बयान पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करने पड़ा. हालांकि, पृथ्वीराज चव्हाण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा.

पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर क्या बोली कांग्रेस?

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब न तो प्रधानमंत्री ने दिया और न ही अन्य BJP नेताओं ने. कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं दिखती."

पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर BJP ने जताई आपत्ति

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी पर BJP सांसद राजकुमार चाहर ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था, "ऐसे बयान हमारी सशस्त्र सेनाओं का भी अपमान हैं. ऐसे बयान देने वाले लोग सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर का असर पूरी दुनिया ने देखा और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से कैसे निपटा गया. मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस नेताओं को विवेक मिले. इसके अलावा, उनकी निराशा, हताशा और हार का भाव बढ़ता ही जा रहा है और वे पाकिस्तान के पक्ष में भी बोलने लगे हैं."