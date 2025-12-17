पौष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज 17 दिसंबर 2025 को प्रदोष व्रत है. बुधवार का दिन होने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इस दिन प्रदोष काल में की गई पूजा में शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं.