Budh Pradosh Vrat 2025: धन-व्यापार बढ़ाने का दुर्लभ संयोग है प्रदोष व्रत, लेकिन इस गलती से रुक सकती है तरक्की
Pradosh Vrat 2025 Rules: 17 दिसंबर 2025 को आज साल का आखिरी प्रदोष व्रत है. बुध प्रदोष व्रत में की गई पूजा से धन, व्यापार व करियर में उन्नति के मार्ग खुलते हैं. लेकिन कुछ गलतियों से बचना जरूरी होता है.
बुध प्रदोष व्रत कथा
Published at : 17 Dec 2025 06:10 AM (IST)
धन-व्यापार बढ़ाने का दुर्लभ संयोग है प्रदोष व्रत, लेकिन इस गलती से रुक सकती है तरक्की
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion