हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलभूलकर भी पार्टनर को मत देना ये Valentine’s Day गिफ्ट्स, वरना तुरंत टूट जाएगा रिश्ता

भूलकर भी पार्टनर को मत देना ये Valentine’s Day गिफ्ट्स, वरना तुरंत टूट जाएगा रिश्ता

वैलेंटाइन डे पर प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि जैसे परफ्यूम की खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में भी दूरी आ सकती है और प्रेम कमजोर हो सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Feb 2026 09:05 AM (IST)
वैलेंटाइन डे पर प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि जैसे परफ्यूम की खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में भी दूरी आ सकती है और प्रेम कमजोर हो सकता है.

वैलेंटाइन डे कल यानी 14 फरवरी को मनाया जाएगा. वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए यह दिन बहुत खास माना जाता है. इस मौके पर कपल्स एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने प्यार का इजहार करने के लिए गिफ्ट्स भी देते हैं. लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वैलेंटाइन डे या किसी भी खास अवसर पर पार्टनर को गिफ्ट में देने से परहेज करना चाहिए. माना जाता है कि इन चीजों को गिफ्ट करने से रिश्ते में दूरी, तनाव या गलतफहमियां बढ़ सकती है. ऐसे में अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे पर कोई खास तोहफा देने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें किन चीजों से बचना चाहिए.

1/8
मान्यताओं के अनुसार वैलेंटाइन डे पर प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि जैसे परफ्यूम की खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में भी दूरी आ सकती है और प्रेम संबंध कमजोर हो सकता है.
मान्यताओं के अनुसार वैलेंटाइन डे पर प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि जैसे परफ्यूम की खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में भी दूरी आ सकती है और प्रेम संबंध कमजोर हो सकता है.
2/8
इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्टनर को घड़ी गिफ्ट करने से मना किया जाता है. माना जाता है कि घड़ी समय को बांधने का प्रतीक है, जिससे रिश्ते में दूरियां और तनाव बढ़ सकते हैं. इससे भाग्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.
इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्टनर को घड़ी गिफ्ट करने से मना किया जाता है. माना जाता है कि घड़ी समय को बांधने का प्रतीक है, जिससे रिश्ते में दूरियां और तनाव बढ़ सकते हैं. इससे भाग्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.
Published at : 14 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Valentines Day Gifts To Avoid Bad Valentine Gifts Relationship Breakup Gifts

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
नौकरी
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget