भूलकर भी पार्टनर को मत देना ये Valentine’s Day गिफ्ट्स, वरना तुरंत टूट जाएगा रिश्ता

मान्यताओं के अनुसार वैलेंटाइन डे पर प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम गिफ्ट में देना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि जैसे परफ्यूम की खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में भी दूरी आ सकती है और प्रेम संबंध कमजोर हो सकता है.