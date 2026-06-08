केवल 15 साल की उम्र में दुनिया के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में से एक बनने पर कैसा अनुभव होता है, यह कोई वैभव सूर्यवंशी से पूछे. पहले आईपीएल में तबाही और फिर टीम इंडिया में सेलेक्शन का सपना पूरा होना. अब तक वैभव के लिए सबकुछ ठीक जा रहा है, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें चेतावनी दी है. गांगुली का कहना है कि आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत फर्क होता है.

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा वैभव सूर्यवंशी को एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया में चुना गया है. सौरव गांगुली ने कहा है कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं और उनसे लोगों को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. वैभव अभी बहुत कुछ सीखेंगे और टीम इंडिया में खेलने को लेकर शायद ज्यादा दबाव महसूस नहीं करेंगे.

वैभव सूर्यवंशी को चेतावनी

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरव गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी के लिए चेतावनी भरा संदेश देते हुए कहा कि इंग्लैंड और आयरलैंड की परिस्थितियां भारत से भिन्न होंगी और स्विंग हो रही गेंद को खेलना बहुत मुश्किल होता है.

सौरव गांगुली ने कहा, "जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए खेलना अलग है और अब वे ऐसी पिचों पर खेलेंगे जो यहां की तुलना में अलग हैं. गेंद सीम होगी, ज्यादा बाउंस होगा और नई गेंद में मूवमेंट भी रहेगी, इसलिए वहां परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वैभव के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है."

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किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का यह भी मानना है कि टीम इंडिया में सेटल होने के लिए वैभव सूर्यवंशी को समय दिया जाना चाहिए. गांगुली के मुताबिक 15 वर्षीय खिलाड़ी से अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी चमत्कार की उम्मीद करना गलत होगा.

26 जून और 28 जून को टीम इंडिया आयरलैंड के साथ 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, इनमें वैभव को अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल सकता है. उसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर चली जाएगी.

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