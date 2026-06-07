इस आसान ट्रिक से चकाचक चमक जाएंगे कड़ाही के काले हैंडल, बस करना होगा यह काम

How To Clean Black Kadhai Handles At Home: रोजाना इस्तेमाल होने वाली कड़ाही समय के साथ गंदी होना शुरू हो जाती है. खाना बनाते समय तेल, मसाले और गर्मी का असर सिर्फ कड़ाही के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके हैंडल पर भी दिखाई देने लगता है. खासकर काले रंग के हैंडल कुछ समय बाद धूल, चिकनाई और जमी हुई गंदगी की वजह से फीके और बदरंग नजर आने लगते हैं. कई लोग कड़ाही को तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन हैंडल की सफाई पर ध्यान नहीं देते. नतीजा यह होता है कि पूरी कड़ाही साफ होने के बावजूद उसका लुक खराब दिखाई देता है.

अगर आपकी कड़ाही के काले हैंडल भी अपनी चमक खो चुके हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से आप आसानी से इन्हें फिर से चमका सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीके आसान होने के साथ-साथ किफायती भी हैं.

नींबू और नमक का इस्तेमाल

सबसे पहले नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कड़ाही को हल्का गर्म कर लें और फिर हैंडल पर थोड़ा नमक छिड़क दें. इसके बाद नींबू का रस लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. अब किसी ब्रश या स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू की प्राकृतिक एसिडिक और नमक की खुरदरी बनावट जमी हुई चिकनाई और दागों को हटाने में मदद करती है. इससे हैंडल पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आने लगते हैं.

इसे भी पढ़ें: मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

दूसरा आसान उपाय बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे हैंडल पर लगा दें. करीब 10 मिनट बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें. यह तरीका पुराने दाग और जिद्दी गंदगी को हटाने में काफी कारगर माना जाता है. नियमित रूप से ऐसा करने पर हैंडल पर जमी मैल आसानी से निकलने लगती है. अगर दाग काफी पुराने हैं तो सिरका और डिशवॉश लिक्विड का मिश्रण भी काम आ सकता है. दोनों को मिलाकर हैंडल पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से साफ करें. यह मिश्रण चिकनाई और जमे हुए दागों को ढीला कर देता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

राख और सरसों के तेल यूज करके

पारंपरिक घरेलू उपायों में राख और सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और हैंडल पर लगाकर रगड़ें.यह काफी प्रभावी भी माना जाता है. वहीं, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो गर्म पानी और डिटर्जेंट का सहारा ले सकते हैं. एक कपड़े को इस घोल में भिगोकर हैंडल पर लगाएं और कुछ देर बाद साफ कर लें. इन आसान घरेलू उपायों को अपनाकर आप कड़ाही के काले और फीके पड़ चुके हैंडल को दोबारा चमका सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत और सही तरीका अपनाने से आपकी पुरानी कड़ाही भी नई जैसी नजर आने लगेगी.

इसे भी पढ़ें: Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम