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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKadhai Cleaning Tips: इस आसान ट्रिक से चकाचक चमक जाएंगे कड़ाही के काले हैंडल, बस करना होगा यह काम

Kadhai Cleaning Tips: इस आसान ट्रिक से चकाचक चमक जाएंगे कड़ाही के काले हैंडल, बस करना होगा यह काम

Kitchen Utensil Cleaning: कड़ाही समय के साथ गंदी होना शुरू हो जाती है. खाना बनाते समय तेल, मसाले और गर्मी का असर सिर्फ कड़ाही के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके हैंडल पर भी दिखाई देने लगता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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How To Clean Black Kadhai Handles At Home: रोजाना इस्तेमाल होने वाली कड़ाही समय के साथ गंदी होना शुरू हो जाती है. खाना बनाते समय तेल, मसाले और गर्मी का असर सिर्फ कड़ाही के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके हैंडल पर भी दिखाई देने लगता है. खासकर काले रंग के हैंडल कुछ समय बाद धूल, चिकनाई और जमी हुई गंदगी की वजह से फीके और बदरंग नजर आने लगते हैं. कई लोग कड़ाही को तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन हैंडल की सफाई पर ध्यान नहीं देते. नतीजा यह होता है कि पूरी कड़ाही साफ होने के बावजूद उसका लुक खराब दिखाई देता है.

अगर आपकी कड़ाही के काले हैंडल भी अपनी चमक खो चुके हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से आप आसानी से इन्हें फिर से चमका सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीके आसान होने के साथ-साथ किफायती भी हैं. 

नींबू और नमक का इस्तेमाल

सबसे पहले नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कड़ाही को हल्का गर्म कर लें और फिर हैंडल पर थोड़ा नमक छिड़क दें. इसके बाद नींबू का रस लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. अब किसी ब्रश या स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू की प्राकृतिक एसिडिक और नमक की खुरदरी बनावट जमी हुई चिकनाई और दागों को हटाने में मदद करती है. इससे हैंडल पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आने लगते हैं.

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 बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

दूसरा आसान उपाय बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे हैंडल पर लगा दें. करीब 10 मिनट बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें. यह तरीका पुराने दाग और जिद्दी गंदगी को हटाने में काफी कारगर माना जाता है. नियमित रूप से ऐसा करने पर हैंडल पर जमी मैल आसानी से निकलने लगती है. अगर दाग काफी पुराने हैं तो सिरका और डिशवॉश लिक्विड का मिश्रण भी काम आ सकता है. दोनों को मिलाकर हैंडल पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से साफ करें. यह मिश्रण चिकनाई और जमे हुए दागों को ढीला कर देता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

राख और सरसों के तेल यूज करके

पारंपरिक घरेलू उपायों में राख और सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और हैंडल पर लगाकर रगड़ें.यह काफी प्रभावी भी माना जाता है. वहीं, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो गर्म पानी और डिटर्जेंट का सहारा ले सकते हैं. एक कपड़े को इस घोल में भिगोकर हैंडल पर लगाएं और कुछ देर बाद साफ कर लें. इन आसान घरेलू उपायों को अपनाकर आप कड़ाही के काले और फीके पड़ चुके हैंडल को दोबारा चमका सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत और सही तरीका अपनाने से आपकी पुरानी कड़ाही भी नई जैसी नजर आने लगेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Kadhai Cleaning Tips Kadhai Handle Cleaning Black Kadhai Handles
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