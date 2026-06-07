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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSundar Pichai Success Tips: गुस्सा और तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ें, सुंदर पिचाई से सीखें लाइफ बदलने वाले ये 3 मंत्र

Sundar Pichai Success Tips: गुस्सा और तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ें, सुंदर पिचाई से सीखें लाइफ बदलने वाले ये 3 मंत्र

How To Stay Calm Under Pressure: सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल का नेतृत्व करने वाले सुंदर पिचाई की एक खास बात अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. वह है उनका शांत स्वभाव.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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What We Can Learn From Sundar Pichai's Leadership Style: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल का नेतृत्व करने वाले सुंदर पिचाई की एक खास बात अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. वह है उनका शांत स्वभाव. चाहे किसी सरकारी समिति के सामने कठिन सवालों का जवाब देना हो, कंपनी से जुड़े विवादों का सामना करना हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज होती दौड़ में गूगल को आगे बनाए रखना हो, सुंदर पिचाई शायद ही कभी घबराए हुए या भावनात्मक प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं. 

तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए

सुंदर पिचाई के काम करने के तरीके से पहली सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए. उनके साथ काम कर चुके कई लोग बताते हैं कि वह एक अच्छे लिसनर हैं. जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो अक्सर सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही जवाब तैयार करने लगता है. लेकिन पिचाई पहले पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं. यही कारण है कि उनके फैसले अधिक संतुलित नजर आते हैं. कई बार कुछ मिनट रुककर सोचना किसी भी विवाद को बढ़ने से रोक सकता है.

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समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान दें

दूसरी महत्वपूर्ण सीख है कि समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान दें, अपने अहंकार की रक्षा करने पर नहीं. बड़े संगठनों में मतभेद होना सामान्य बात है. लेकिन कई लोग समाधान ढूंढ़ने के बजाय यह साबित करने में लग जाते हैं कि वही सही हैं. सुंदर पिचाई को हमेशा सहयोगी नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता है. वह बहस जीतने से ज्यादा बेहतर नतीजे हासिल करने को महत्व देते हैं. यही सोच व्यक्तिगत जीवन में भी मददगार साबित हो सकती है. कई बार रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम अपनी बात मनवाने पर अड़ जाते हैं, जबकि असली जरूरत समस्या को सुलझाने की होती है. 

दूरगामी सोच रखना

तीसरी और शायद सबसे अहम बात है दूरगामी सोच रखनाय. आज गूगल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुंदर पिचाई शायद ही कभी घबराहट भरे अंदाज में बात करते दिखाई देते हैं. इसकी वजह यह है कि वह हर चुनौती को लंबे समय के नजरिए से देखते हैं. उनका मानना है कि एक खराब दिन, एक असफल बैठक या एक गलती पूरी यात्रा को तय नहीं करती. चेन्नई से निकलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में से एक के सीईओ बनने तक का उनका सफर भी इसी धैर्य और निरंतर प्रयास का उदाहरण है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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Sundar Pichai Sundar Pichai Leadership Lessons Sundar Pichai Success Tips
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